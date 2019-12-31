طاقة البرلمان تطالب بإنشاء وحدة لحماية البيئة بجميع مؤسسات الدولة

أشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمبادرة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بتدشين أسرة داخل الاتحاد الطلابي للجامعة تحت مسمى أسرة حماية البيئة مع تعميم هذا المسمى على باقي كليات ومعاهد الجامعة.



وطالب "السويدي" في بيان له، أصدره اليوم من جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ورؤساء الشركات وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى الاسراع فى تطبيق هذه المبادرة داخل مؤسساتهم، مؤكدا أن مواجهة المشكلات المزمنة المتعلقة بالبيئة خاصة فيما يتعلق بملف القمامة والزبالة ونظافة الميادين والشوارع اصبحت من المشكلات الخطيرة والمزمنة التي فشلت في حلها جميع الحكومات السابقة والحكومة الحالية.



وأوضح النائب طلعت السويدي، أن حل ازمة الزبالة والقمامة ليس من مسئولية الحكومة وحدها وإنما هي مسئولية المجتمع المصري كله بجميع مؤسساته وأفراده.



وقال النائب طلعت السويدى ان انشاء وحدة او ادارة لحماية البيئة داخل جميع المؤسسات بالدولة سواء الحكومية او الخاصة، من الممكن أن يسهم فى حل مشكلات البيئة وفي مقدمتها أزمة الزبالة والقمامة الذى أصبحت تنخر كالسرطان داخل الميادين والشوارع والمنشآت الحكومية والخاصة، بما فيها المدارس والجامعات ودور العبادة من مساجد وكنائس والمناطق السياحية والأثرية وهذا الأمر مؤسف للغاية ولابد من مواجهته، مطالبا من جميع المؤسسات بالدولة بان تعطى اولوية قصوى لملف التخلص من الزبالة والقمامة.

