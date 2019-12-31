القصة الكاملة لاحتجاز أنس بني ياسين لاعب المنتخب الأردني في إيران



كشف سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاديّ الأردن وغرب آسيا لكرة القدم، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أنس مثل ابني، هو لاعب رائع، ورجل حقيقي، ذهب للاحتراف إلى إيران للعب لأحد الأندية هناك، والآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، والنادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها".



وكان أنس بني ياسين، قد بدأ خوض تجربة جديدة في الدوري الإيراني، في منتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث انضم إلى صفوف فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف هناك.



انتهاء الأزمة:



قال وليد بني ياسين والد اللاعب في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية: "السلطات الإيرانية، منعت ابني من مغادرة البلاد، لأنه كان يحمل مبلغ مالي يزيد عن الحد المسموح به".



وتابع والد اللاعب: "ابني صحته وأموره جيدة، ويتواجد حاليا في فندق، ولا يواجه أي مشكلة مع ناديه هناك وعلاقته بهم جيدة".



وأضاف وليد بني ياسين في تصريحاته، أن ابنه سيقوم بتأجيل عودته إلى الأردن، وقد ينهي عقده مع النادي الإيراني.



تدخل السفارة الأردنية في إيران:



من جانبه، أكد السفير ضيف الله الفايز المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن القائم بأعمال السفارة الأردنية في العاصمة الإيرانية "طهران"، التقى باللاعب لحل الأزمة في أسرع وقت.

أثار احتجاز أنس بني ياسين، لاعب المنتخب الأردني، والمحترف بصفوف فولاذ خوزستان، في إيران، أثناء عودته من هناك، الجدل في الساعات الأخيرة.