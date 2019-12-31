التنمية المحلية في عام 2019.. ضم 5877 كتلة سكنية بالمدن والقرى للحيز العمراني.. المرور على 205 وحدات محلية في 13 محافظة.. تفتيش مفاجئ على 35 مدينة وحي.. واستبعاد عدد من القيادات والعاملين

التنمية المحلية:

تشكيل لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع و لجان التقدير استلام وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح في المخالفات - القيام بالتفتيش على الوحدات بالمحافظات وإصدار التوصيات اللازمة للتصويب نقل واستبعاد عدد من القيادات والعاملين بالوحدات المحلية من المناصب التنفيذية - فحص عدد (1271) شكوى أثناء المأموريات





قامت وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2019 بالعديد من الإجراءات من خلال قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لضبط أداء العاملين بالمحافظات ومتابعة الخطط الاستثمارية وكشف الفساد،وكذلك في ملف التصالح فى مخالفات البناء.





في ضوء صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية تم تكليف

المحافظات بالآتي:

سرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية بمشاركة المختصين من وزارة الزراعة.





استلام وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح في المخالفات والإعلان بكافة الجهات الحكومية التابعة للمحافظات والجمعيات الزراعية عن قبول التصالح في المخالفات وحث المواطنين على التقدم للتصالح ، وقبول الطلبات الغير مستوفاة مع إستيفائها في المراحل التالية .





تشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانون وهى ( لجان البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع – لجان التقدير .موافاة المحافظات بالإستفسارات والإجابات الخاصة عن المشاكل العملية للتطبيق وبعض الأمثلة الإسترشادية لكيفية إحتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الاوضاع بما يسهم فى توضيح احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية في ضوء التنسيقات التي تمت مع وزارة الإسكان في هذا الشأن.





ماتم إنجازه:

بلغ عدد الكتل التي تم ضمها للحيز العمراني وتم الموافقة عليها ( 5877) كتلة سكنية بالمدن والقرى.









التفتيش والتقييم ومحاربة الفساد.





محور التفتيش والرقابة بالوزارة القيام بالآتي :





1- الإنجازات المحققة

تم القيام بالتفتيش على جميع الوحدات بالمحافظات و إصدار التوصيات اللازمة للتصويب.

وتم نقل وإستبعاد عدد من القيادات والعاملين بالوحدات المحلية من المناصب التنفيذية.

تم متابعة حملات إزالة المخالفات لحين إسترداد كامل حق الدولة ، ويتم عمل زيارات للأماكن التى تمت إزالتها للتأكد من عدم تكرارالمخالفة من جديد.

يتم متابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص و مراجعة المحاور التالية: التعديات ومُخالفات البناء التفتيش المالى والإدارى الخطة الإستثمارية منظومة النظافة و الحملات الميكانيكية.





فحص شكاوى المواطنين و التواصل المباشر فى الشكاوى العامة تابع / ما تم إنجازة حتى تاريخه :

تم المرور على عدد 205 وحدة محلية فى عدد 13 محافظة وتضمنت تنفيذ تفتيش مفاجئ لعدد 35 مدينة / حى .





فحص عدد (1271) شكوى أثناء المأموريات أو عن طريق البريد العادى و البريد الإلكترونى و الـwhatsApp . تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الدقهلية ( 21 ) وحدة محلية شاملا ديوان عام المحافظة تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الفيوم ( 6 ) وحدة محلية بالإضافة الى عدد (6) أحياء داخلية ، لاتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الغربية ( 8 ) وحدة محلية مركز و مدينة بالإضافة الى عدد (4) أحياء تابع / ما تم إنجازة حتى تاريخة، تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة المنيا ( 10 ) وحدات محلية شاملا ديوان عام المحافظة تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة بنى سويف شاملا جميع الوحدات المحلية (8) مركز و مدينة شاملا ديوان عام المحافظة تنفيذ التفتيش المخطط لكامل محافظة دمياط شاملا جميع الوحدات المحلية (6) مركز و مدينة بالإضافة الى (4) مدن و ديوان عام المحافظة.





تنفيذ التفتيش المخطط لجميع الوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية شاملا (9) أحياء بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة و مركز و مدينة برج العرب و الذى كان من أهم نتائجة تسليط الضوء على ضعف تحصيل الإيرادات فى محافظة الإسكندرية و بالأخص فى بند حق الإنتفاع بالشواطئ.





تنفيذ التفتيش المخطط لجميع الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية شاملا (13) مركز و مدينة بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة و عدد (2)حى و عدد (4) مدن.





تنفيذ التفتيش المخطط لكامل محافظة سوهاج شاملا جميع الوحدات المحلية (11) مركز و مدينة بالإضافة الى (3) أحياء و ديوان عام المحافظة.