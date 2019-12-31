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أخبار البلد

بعد التنمر على أبنائها.. انتقادات لملابس دعاء فاروق.. شاهد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:26 م
الإعلامية دعاء فاروق
الإعلامية دعاء فاروق
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية دعاء فاروق، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها بصحبة صديقتها فى أجواء رأس السنة.

وعلقت الإعلامية دعاء فاروق على الصورة قائلًة: "أجواء رأس السنة في مصر مع أنشط صاحبة في العالم .. نشيطة جدا".

وتابعت: "أهم حاجة في البلوفر اللي انا لابساه أنه بيدفي جدا في البررررد اللي احنا فيه غير أنه بيفكرني باعلان سحر رامي زمان اللي كانت بتقول فيه (شوف العقد شوف الشراشيب..... اللي فاكره الاعلان تكمل..هشوف مين من الحفريات زيي".


وانهالت الإعجابات والتعليقات من متابعى الإعلامية ومعظمها تكملة للإعلان ما بين: "شوف الوبر شوف العقد شوف الشراشيب سجاد وموكيت كاربت سيتي لما تشوفوه تشيب" و"سجاد و موكيت كاربت سيتي لما تشوفه تددددووووخ".

فيما تعرضت الإعلامية دعاء فاروق للانتقادات من أجل ملابسها حيثُ قال أحد المتابعين: "بس مبينك ضخمة".

وكانت تصدرت الإعلامية دعاء فاروق تريند مؤشر البحث جوجل بعد تعرض أبنائها للتنمر عقب نشر صورة تجمعها بهما، حيث وصف البعض أبنائها بالأقل جمالًا منها، بينما انتقد البعض الآخر ارتداء ابنتها بنطلون جينز ممزق.

وتعد الإعلامية دعاء فاروق من الإعلاميات اللآتي يتمتعن بأناقة شديدة حيث تظهر بإطلالات محتشمة تتناسب مع حجابها ولكنها في نفس الوقت تتابع صيحات الموضة وترتدي فساتين أنيقة وايضًا إطلالاتها الكاجوال تتميز بالاختلاف والأناقة.

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