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مرأة

أكثر حدة عند الرجال.. 4 مضاعفات تزيد من فرص إصابتك بمرض بهجت

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:34 م
مضاعفات تزيد من الإصابة
مضاعفات تزيد من الإصابة بمرض بهجت
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آية التيجي
يعتبر مرض Behcet (beh-CHETS) ، والمعروف أيضًا باسم متلازمة Behcet ، هو اضطراب نادر يسبب التهاب الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم.

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ويمكن أن يؤدي المرض إلى ظهور العديد من العلامات والأعراض، وقد تبدو في البداية ليس لها علاقة بالمرض، وتشمل الأعراض الأولية: تقرحات الفم، والتهاب العين، والطفح الجلدي، والآفات، والقروح التناسلية.

عوامل تزيد من نسب الإصابة بمرض بهجت
وهناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بمرض بهجت، وفقا لما جاء في صحيفة "مايو كلينك" الطبي، وتشمل:

1- العمر:
 يصيب مرض بهجت عادة الرجال والنساء في العشرينات والثلاثينيات من العمر، رغم أن الأطفال وكبار السن يمكنهم أيضًا الإصابة بمرض بهجت وان يتطور المرض لديهم.

2- البلد:
 ومن المحتمل أن يطور أشخاص من دول في الشرق الأوسط وشرق آسيا بالإصابة بمرض بهجت، بما في ذلك تركيا وإيران واليابان والصين.

3- الجنس:
 في حين أن مرض بهجت يحدث في كل من الرجال والنساء، إلا انه عادة ما يكون المرض أكثر حدة لدى الرجال.

4- الجينات:
 ويمكن لوجود بعض الجينات المحددة أن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض بهجت.

مضاعفات تحدث عند الإصابة بمرض بهجت
وتعتمد مضاعفات مرض بهجت على العلامات والأعراض، وعلى سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي التهاب القزحية غير المعالج إلى ضعف البصر أو العمى.

ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العين بسبب الإصابة بمرض بهجت إلى زيارة أخصائي العيون (طبيب عيون) بانتظام، وذلك لأن العلاج يمكن أن يساعد في منع هذه المضاعفات.
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