2019 عام برلماني حافل بالجهود التشريعية والرقابية والدبلوماسية.. إقرار نحو 150 قانونا لإحداث نقلة نوعية في شتى المجالات.. ونشاط بارز ومتزايد للدبلوماسية البرلمانية برئاسة علي عبد العال

الأعضاء يواصلون العمل في 2020 لإقرار تشريعات النواب والشيوخ والمحليات

مجلس النواب ينظر فى 400 طلب إحاطة مقدم له من الأعضاء

نشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس وعقد العديد من الاجتماعات تجاوزت الألفين

وفى مجال الحماية الاجتماعية، تمت الموافقة على تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلاته بنهاية العام لمواجهة إشكاليات التطبيق الذي واجهته علي أرض الواقع، تعديل قانون مزاولة مهنة الطب.





شهد عام 2019 نشاطا برلمانيا واسعا من أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمختلف المستويات التشريعية والرقابية، وممارسة الدور السياسي المنوط به، مع فعالية الدبلوماسية البرلمانية، وذلك انطلاقا من دور المؤسسة التشريعية بجانب السلطات التنفيذية والقضائية للقيام بأدوارها المنوطة بها وفق الدستور.على المستوى التشريعي، وافق المجلس على ما يقرب من 150 مشروع قانون قدّم من الحكومة وعشر أعضاء المجلس، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، حيث في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته، وتمت الموافقة على قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.وفى مجال النهوض بالشباب، تمت الموافقة على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وقانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.وفى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر، والموافقة على تعديلات تسوية أوضاع المصابين والشهداء منهم مع التغلب على إشكاليات آليات صرف التعويض التقاعدي، وأيضا تحقيقا للعدالة الناجزة وإنهاء مصالح المواطنين.وتضمنت الموافقات أيضا بمختلف المجالات التوافق من جانب الأعضاء على استمرار الطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف، تخفيفا على محكمة النقض وذلك لمدة 3 سنوات مقبلة من أكتوبر 2019.وتضمنت الجهود أيضا مواجهة التدليس والانتهاكات الإلكترونية التي ترتكب في حق المواطنين في ظل تكنولوجيا العصر بدون أي ضوابط، ومن ثم وافق المجلس على قانون حماية البيانات الشخصية، فيما كان الردع وتشديد العقوبة حاضرا لمواجهة المعتدين وأعمال البلطجة التي تمارس على أملاك الدولة، حيث تم تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والأفراد على مستوى الغرامة والحبس، وأيضا تغليظ عقوبة المتهربين من دفع نفقات الزوجة من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية.ودعما للاستثمار، تضمنت الخريطة أيضا تسهيل وتيسير إجراءات شهر سابقة لخبرات للشركات المصرية، بقانون التوثيق والشهر، وأيضا تأييد خطوات الإصلاح الاقتصادي بإلغاء باب التحكيم الاجباري بهيئات القطاع العام، فيما سعى النواب للحفاظ علي البيئة التراثية وتحقيق تعويضات الأهالي، حيث تمكين هيئة المجتمعات العمرانية من شراء المباني وتطويرها وفق لجان محايدة، مع أيضا حماية الآثار والحفاظ عليها بالموافقة علي إعادة هيكلة هيئتي المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية من أجل وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.ووافق الأعضاء وفق الخريطة التشريعية على تعديلات مشروع قانون مدينة زويل، وأيضا في إطار حرص الدولة على قيام النيابة العامة بمسئولياتها الوطنية، والتيسير عليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الراهن حيث النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهلها بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومن ثم تم إعفاؤها منذ هذه الرسوم.كما توافق الأعضاء أيضا على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، حيث تخضع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص علاقة بالموازنة العامة للدولة تتمثل فيما قضى به القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، في المادة العاشرة منه.كما توافق الأعضاء على تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، حيث أسفر الواقع العملي لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتي تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، أصبحت لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، حيث البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مراكز تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.وتضمنت الأعمال أيضا بدء مناقشة قانون الإدارة المحلية، مع تأكيد رئيس المجلس على أن دور الأعضاء الإقرار وليس تحديد موعد الانتخابات، وتطبيقه منوط بالسلطة التنفيذية، وعدم إصدار التقسيم الإدارى لا يمنع إجراء الانتخابات، كما تضمنت أيضا الموافقة 51 قانونا بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2017/ 2018، -54 قانونا بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وباعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2020/2019، وعدد من قوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.وعلى صعيد الدور الرقابي، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس؛ ما يقرب من 400 طلب، كما تدارست اللجان النوعية أكثر من ألف طلب آخر، كما نظر المجلس عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة، وأيضا ما يقرب من ألف سؤال موجه للحكومة.وفي إطار صلاحياته السياسية ناقش الأعضاء التعديلات الدستورية، حيث عقد مجلس النواب لمناقشة هذه التعديلات العديد من الجلسات منذ بدء تقديمها من 155 نائبا يمثلون أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس بجلسة 2019/2/3 حتى إقرارها والموافقة النهائية عليها بجلسة 2019/4/16، وتناول النواب فيها العديد من المناقشات داخل قاعة المجلس والتي بلغت نحو 270 مداخلة، وكذلك في اللجنة التشريعية، واستمع المجلس لجميع أطياف المجتمع من خلال جلسات استماع اتسمت بالوضوح والشفافية وقبول جميع الآراء والاستماع إليها في مناخ ساده الديموقراطية وإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول لتتوج هذه التعديلات بموافقة الشعب المصري العظيم عليها لتمثل نقلة إيجابية في تاريخ الحياة المصرية.وتميز هذا العام أيضا بنشاط مكثف ودءوب للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من الاجتماعات تجاوز عددها الألفي اجتماع، فيما شهد العام أيضا نشاطًا بارزًا ومتزايدًا للدبلوماسية البرلمانية تجسد في مشاركة رئيس مجلس النواب على رأس وفود برلمانية متنوعة في عدد من الفعاليات البرلمانية، وزيارة عدد من البرلمانات الشقيقة والصديقة، حيث ترأس رئيس المجلس الوفد البرلماني الذي شارك في اجتماعات الجمعية 139 و140 للاتحاد البرلماني الدولي، وشارك أيضا في الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، والذي عقد في قبرص يوم 11 فبراير 2019.كما ترأس الدكتور علي عبد العال الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان يومي 3 و4 مارس 2019، والذي تم تخصيصه لمناصرة قضية القدس.وخلال اجتماعات الجمعية الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي، تمت إعادة انتخاب في عضوية المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتابعة للاتحاد البرلماني الدولي، ممثلًا عن المجموعة العربية، على صعيد آخر، قامت العديد من الوفود البرلمانية بالمشاركة في عدد من الفعاليات البرلمانية، منها على سبيل المثال لا الحصر.وعلى صعيد ثالث، استضاف مجلس النواب، خلال الفترة من 26 – 28 فبراير 2019 ورشة عمل حول محاربة الإرهاب بمشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاضرة الجنوب بمدينة الأقصر، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة المنظمة والمخدرات، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.وتضمنت الأعمال حضورا مصريا بارزا وفاعلا بالجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلجراد – صربيا، وزيارة رسمية، إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، واستقبال وانج يانج، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ولقاء سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، والمشاركة بالمؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط، وزيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان على رأس وفد برلماني.ومن المنتظر أن يشهد عام 2020 استكمال جهود الحراك السياسي في مصر، حيث سيشهد إقرار البرلمان للقوانين المنظمة لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ وقانون الدوائر، وقانونى الإدارة المحلية ومباشرة الحقوق السياسية.