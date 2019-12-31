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تعليم

تشكيل مفوضية.. جامعة القاهرة تضع آليات تنفيذ مبادرة تطوير اللغة العربية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:22 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع مجلس الجامعة، صباح اليوم، مبادرته لتطوير اللغة العربية والارتقاء بها، في إطار الحرص على تطوير اللغة العربية والوصول إلى رؤى جديدة، مؤكدًا على ضرورة السير قدمًا نحو هذا التطوير من خلال تعاون الأقسام العلمية، بما يمثل خطوة مهمة نحو نهضة فكرية حقيقية تبتعد عن كل طرق التفكير التقليدية.

وقرر مجلس جامعة القاهرة تشكيل مفوضية لتطوير اللغة العربية، برئاسة الدكتور عبد الله التطاوي مستشار رئيس الجامعة والأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، وتكليفها بتنفيذ محاور مبادرة تطوير اللغة العربية، والتي تتمثل في في صناعة معجم عربي معاصر، ووضع معالم لاستراتيجية محددة المنهج لعمليات كل من التعريب وإدخال مفردات اللهجات المحلية والعامية إلى العربية، وتبسيط قواعد اللغة، وتغيير طريقة تعلم العربية من حفظ القواعد إلى الممارسة.



وأكد الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة ، على الاستفادة من التجارب الدولية في تعليم اللغة الأم في تصميم المناهج وطرق التعليم في مرحلة التعليم قبل الجامعي، بما يساهم في وضع منهج معياري لتعليم العربية للناطقين بغيرها، مضيفًا أنه لابد من دراسة الأسباب النفسية لانصراف الأغلبية عن محاولة إتقان العربية، وكيفية علاجها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى أهمية دراسة تبسيط طريقة كتابة اللغة العربية، وتدريس الحد الأدنى الذي يستقيم معه اللسان وطريقة الكتابة، والتدريب المستمر للمعلمين على الطرق الحديثة في التدريس، ووضع اختبار معرفي موحد وضرورة اجتيازه قبل العمل بالتدريس.
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