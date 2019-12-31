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رياضة

بعد خوضه فترات معايشة تدريبية.. هل اعتزل عصام الحضري كرة القدم؟

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:29 م
عصام الحضرى
عصام الحضرى
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محمد السعيد
حالة من الغموض تسيطر على مستقبل عصام الحضري حارس مرمى الأهلي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد ابتعاده عن اللعب لأكثر من عام.

عصام الحضري أكد أنه يقضي حاليا للعودة فترات معايشة في العديد من الدول، في مجال تدريب حراسة المرمى، وأنه يعمل في هدوء حاليا، مثلما كان يعمل كلاعب، لكنه لم يقرر مستقبله حتى الآن.

ورغم عدم إعلان عصام الحضري اعتزاله كرة القدم إلى أن السد العالي، يبدو أنه لن يعود للعب مرة أخري، خاصة مع تجاوز 45 عاما.

ويمتلك عصام الحضري تاريخا كبيرا مليئا بالبطولات والإنجازات، حيث قاد مصر للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، ودخل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأكبر لاعب يشارك في تاريخ بطولة كأس العالم، عندما لعب مع منتخب مصر أمام السعودية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال روسيا 2018، وهو بسن الـ 45 عاما.
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