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توك شو

الليلة.. إيهاب توفيق ضيف رامي رضوان في مساء دي إم سي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:27 م
النجم الكبير إيهاب
النجم الكبير إيهاب توفيق ضيفا على برنامج مساء dmc
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شيماء مجدي
يحل النجم الكبير إيهاب توفيق ضيفا على برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان في حلقة خاصة اليوم، الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الساعة التاسعة مساء.

وتشهد الحلقة مفاجآت عديدة كما ظهر فى البرومو ويقدم الفنان الكبير إيهاب توفيق خلال حلقة البرنامج مجموعة من أشهر أغانيه على مدار مشواره الفني.

ويكشف إيهاب توفيق خلال الحلقة استعداده للعودة للساحة الفنية.
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