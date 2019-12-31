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محافظات

الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:58 م
صدى البلد
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محمود زيدان
لم يشفع لها تاريخها ومكانتها الأثرية أي شيء عند المسئولين، إنها المحطة الملكية بمدينة كفر الشيخ، فبمجرد أن تمر من الطريق الموازي لشريط السكة الحديدية، وتحديدًا عند منطقة منشية فؤاد القبلية، تجد مبنى أثريًا ضخمًا، أشبه بخرابة مهجورة، تسكنه الزواحف والقوارض، وبدت عليه علامات الإهمال واندثار المعالم المميزة له، ليس بفعل العوامل الجوية فحسب، بل أيضًا بسبب الإهمال.

تقع محطة الملك فؤاد أو المحطة الملكية – كما يُطلق عليها أبناء كفر الشيخ هذا الاسم – خلف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وتحديدًا على رصيف شريط السكة الحديدية الواصل بين خط "شربين / قلين"، والتي تعاني أشد المعاناة من إهمال المسئولين بوزارة الآثار لها على مدار السنوات المتعاقبة، وكأنها سقطت من حسابات الوزارة.

تحولت المحطة الملكية للملك فؤاد إلى خرابة بسبب الإهمال الجسيم الذي حول هذا المكان الأثري إلى مقلب للقمامة لعدم استغلاله أو استثماره بالشكل الأمثل، وأغلقت أبوابه الخشبية ومداخله بالطوب والحجارة لمنع استغلاله في الأعمال المنافية للآداب، والخارجة على القانون.

وباءت جهود المحافظين السابقين مع وزارة الآثار بالفشل، التي لم تحرك ساكنًا حتى الآن في هذا الموضوع، ومن بينهم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ السابق، الذي زار المحطة بنفسه، وأبدى شديد استيائه من الحالة التي وصلت إليها، وطالب مسئولي الآثار بتطويرها بالشكل اللائق، ودشن حملة لتنظيف وتجميل المنطقة وزراعة الأشجار.

وتقدمت النائبة هالة فوزي أبو السعد، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة، إلى وزير الآثار - وقتها – حول ما وصلت إليه المحطة الملكية من وضع مؤسف، مطالبة بتطوير المحطة والاهتمام بها ووضع كفر الشيخ على خريطة اهتمام وزارة الآثار بالمحافظة ولم يتحقق شيئًا حتى الآن من مسئولي الآثار.

وبالرغم من هذه الجهود، مازالت المحطة الملكية، تئن من الإهمال وعدم التطوير، وبحاجة ماسة إلى تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تعليماته بتطوير هذه المحطة بالشكل الذي ينبغي وتطويرها وتحويلها إلى مزار سياحي، خاصة مع قرب افتتاح متحف الآثار القومي بمدينة كفر الشيخ، وخطة الحكومة في تطوير مزار العائلة المقدسة من خلال تجميل وتطوير منطقة كنيسة العذراء مريم الأثرية، لوضع المحافظة على الخريطة السياحية وتنشيط السياحة بها.
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
الإهمال يغتالها.. المحطة الملكية في كفر الشيخ خرابة تسكنها الزواحف| فيديو وصور
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