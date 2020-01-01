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برلمان

قوى عاملة البرلمان ترد على مقترح نظام موحد للحوافز

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:03 ص
لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه يؤيد مقترح النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن وضع نظام موحد للحوافز لعلاج الخلل فى الأجر المكمل.

وأشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المقترح سيساهم فى خدمة العمال ، مما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام ، مما يكون له تأثير بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى.

وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه طالما هناك تشجيع للعاملين فسيكون لدينا إنتاج وتصدير إلى الخارج، مما يجلب إلينا العملة الصعبة، الأمر الذى يعود بشكل إيجابى على الموازنة العامة للدولة ويوفر فرص عمل.

وكان قد أعلن النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة سوف تنتهى من مناقشة الدراسة التى أعدتها الحكومة بشأن علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية وأن هذه الدراسة معروضة أيضا على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وصولا إلى صيغة توافقية لمعالجة الناتجة عن تطبيق القانون وبما يحقق العدالة والمساواة.

كشف المراغى فى اجتماعه والنائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلى العاملين بالنيابات والمحاكم أن المادة 42 من قانون الخدمة المدنية أعطت لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعا من الاختلاف فى تطوير الاجل المكمل فى 30 يونيو 2015.
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