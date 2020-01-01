شاهد.. سعودي يطلق النار من رشاش آلي في السوق

في واقعة غريبة أثارت الذعر بين الأهالي، أقدم شاب سعودي بمحافظة عفيف بالمملكة على فتح النار من سلاح رشاش آلي داخل سوق الذهب بالمحافظة، وهو ما أدى إلى إستنفار قوات الأمن التي لم تهدأ حتى قبضت على المتهم، وفق ما ذكرت صحف سعودية.





وأبلغت عمليات الأمن، أمس الثلاثاء، عن وجود إطلاق نار داخل أحد المحلات في سوق الذهب، وانتقلت على الفور الفرق الأمنية للموقع، الذي لم يكن إلا سوق ذهب محافظة عفيف.





وقالت الصحف، إنه تبين أن الحادثة وقعت نتيجة خلاف وتلاسن بين شخصين، تطور لاستخدام أحدهما سلاحا آليا أطلق منه 3 طلقات دون أن يصيب أحدا.





وتمت السيطرة على مطلق النار، وإحالة الجميع لمركز الشرطة، وضبط السلاح المستخدم لاستكمال اللازم.





ولا تعد هذه الحادثة الأولى في البلاد التي يتطور فيها الشجار إلى تلاسن وعراك وإطلاق أسلحة نارية، لكن قد تكون الأولى التي تحدث في سوقٍ للذهب.