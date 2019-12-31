بيعها خردة في مزاد علني ..محافظ القاهرة : رفع كافة السيارات المتروكة بالشوارع

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي رؤساء الأحياء برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل في نطاق حيه.



وأكد أن ذلك سيتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق.



وأوضح أنه سيتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الاوتوستراد ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة .



وأكد أنه في حالة عدم تقدم احد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علني بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.

