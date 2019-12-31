بخلاف قروح الفم.. كيف يمكن للطبيب تشخيص مرض بهجت؟

طرق تشخيص مرض بهجت



ويمكن أن يؤدي المرض إلى ظهور العديد من العلامات والأعراض، وقد تبدو في البداية ليس لها علاقة بالمرض، وتشمل الأعراض الأولية: تقرحات الفم، والتهاب العين، والطفح الجلدي، والآفات، والقروح التناسلية.ولا توجد اختبارات يمكن أن تحدد ما إذا كنت تعاني من مرض بهجت ام لا، لذلك فإن الأمر يعتمد على تشخيص الطبيب بشكل أساسي وعلى حسب الأعراض التي تواجهها، ولا يعني الإصابة بقروح الفم أن يعاني الشخص من مرض بهجت، ولكن قروح الفم التي تكررت ثلاث مرات على الأقل في 12 شهرًا يمكن ان تكون علامة على الإصابة بالمرض.بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب تشخيص مرض بهجت عن طريق بعض الأعراض الإضافية، مثل:1- القروح التناسلية المتكررة2- التهاب العين3- القروح الجلديةويمكن أن يطلب الطبيب منك بعض الاختبارات التي تشير بالإصابة بمرض بهجت، مثل اختبارات الدم أو الاختبارات المعملية الأخرى، واختبار Pathergy ، الذي يدخل فيه طبيبك إبرة معقمة في جلدك ويفحص المنطقة يوما بعد يوم.وإذا كانت جميع الاختبارات إيجابية، وقد تشكلت بعض الحبوب الحمراء الصغيرة تحت جلدك في المكان الذي تم إدخال الإبرة فيه، فإن هذا الامر يشير إلى أن نظام المناعة لديك يبالغ في رد فعله إلى إصابة بسيطة مستبعدين فيها إصابتك بمرض بهجت.