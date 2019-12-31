AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ حياة زوجية سعيدة .. 6 نصائح تساعد في زيادة الخصوبة وتسهل حدوث الحمل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:32 م
لـ حياة زوجية سعيدة
لـ حياة زوجية سعيدة .. 6 نصائح تساعد في زيادة الخصوبة
Advertisements
رضوى حسام
يتعرض بعض حديثي الزواج إلى تأخر في الإنجاب، مما يثير قلق الكثير، وهناك أسباب عديدة يمكن ان تكون السبب في تأخر الإنجاب ولكن هذا لا يعني أن كل الحالات تكون عقما يمنعهم نهائيًا من الحمل، وأشار موقع " health line " إلى عدة نصائح تساعد في زيادة الخصوبة مما يسهل حدوث الحمل، وتشمل :

- الحفاظ على وزن صحي
- تناول الفيتامينات المتعددة
- الامتناع عن المخدرات وتعاطي الكحول
- البعد عن القلق والتوتر
- خفض التدخين
- عدم التعرض للكيماويات الضارة

اقرأ أيضًا:


وأوضح الموقع أنه قد يكون هناك أسباب صحية أخرى تؤثر على الخصوبة عند إحدى الطرفين، مما يؤثر على فرص الحمل، لذلك اذا تخطى عام من الزواج دون حدوث الحمل سيكون من الضروري زيارة طبيب متخصص لمعالجة الأمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضعف الخصوبة.. 4 مشاكل خطيرة تحرم الرجل من الإنجاب

الرجل أم المرأة.. كلاهما يواجهان مشاكل تتسبب في تأخر الإنجاب.. فحوصات طبية لازمة عليكما إجراؤها بعد مرور عام من الزواج

تناول الإفطار أبرزها.. 4 نصائح طبيعية لزيادة خصوبة المتزوجين

بعد إصابة علاء الشربيني بـ انسداد الشرايين.. تعرف على أسبابه وأعراضه وطرق الوقايه منه..و 5 أطعمة يجب تتوقف عن تناولها

للحوامل.. 5 نصائح لتجنب الإجهاض في الشهور الأولى

ضعف الخصوبة والعقم .. أضرار ولادة الطفل بوزن منخفض .. و8 نصائح فعالة لزيادته.. والبيض والدجاج أطعمة تساهم في حمايته وتأمين حجمه

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم إفريقي ويرغب في رحيل رباعي الفريق

ضربة جديدة لـ بي إن سبورتس.. ظهور قناة بديلة لـ بي أوت كيو.. صور

فيديوجراف| شجرة دم الأخوين هل هي حقيقة أم خرافة؟

عاكس ابنته.. ولى أمر يطعن طالبا داخل مدرسة بالمنزلة

الرجال الزرق.. من هم الطوارق الذين يجهزهم أردوغان للحرب بالوكالة في ليبيا؟

في ذكرى رحيل أم الدكاترة| كفاح ومآس إحسان القلعاوي.. ترملت على بناتها وهزمها السرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خلاف على الأجرة.. بلطجي يعتدي على سائق تاكسي باسكتلندا

قبل وفاته مباشرة.. فيديو لـ عجوز يسرع في كتابة وصيته على علبة مناديل

بعد زواج استمر 51 عامًا.. مسن يتبرع بكليته لزوجته بسبب تدهور صحتها