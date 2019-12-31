لـ حياة زوجية سعيدة .. 6 نصائح تساعد في زيادة الخصوبة وتسهل حدوث الحمل





اقرأ أيضًا:



استشاري علاقات أسرية تحدد 10 أسباب للملل بين الزوجين وتقدم نصائح للتغلب عليه

وأوضح الموقع أنه قد يكون هناك أسباب صحية أخرى تؤثر على الخصوبة عند إحدى الطرفين، مما يؤثر على فرص الحمل، لذلك اذا تخطى عام من الزواج دون حدوث الحمل سيكون من الضروري زيارة طبيب متخصص لمعالجة الأمر. وأوضح الموقع أنه قد يكون هناك أسباب صحية أخرى تؤثر على الخصوبة عند إحدى الطرفين، مما يؤثر على فرص الحمل، لذلك اذا تخطى عام من الزواج دون حدوث الحمل سيكون من الضروري زيارة طبيب متخصص لمعالجة الأمر.

يتعرض بعض حديثي الزواج إلى تأخر في الإنجاب، مما يثير قلق الكثير، وهناك أسباب عديدة يمكن ان تكون السبب في تأخر الإنجاب ولكن هذا لا يعني أن كل الحالات تكون عقما يمنعهم نهائيًا من الحمل، وأشار موقع " health line " إلى عدة نصائح تساعد في زيادة الخصوبة مما يسهل حدوث الحمل، وتشمل :- الحفاظ على وزن صحي- تناول الفيتامينات المتعددة- الامتناع عن المخدرات وتعاطي الكحول- البعد عن القلق والتوتر- خفض التدخين- عدم التعرض للكيماويات الضارة