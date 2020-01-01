وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن تثبيت عمال التشجير والعاملين فى الصناديق الخاصة

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان عرضت فى آخر اجتماعها مع الدكتور محمد معيط وزير المالية كل المشاكل الخاصة بالتسويات فى قانون الخدمة المدنية ومشاكل تثبيت عمال التشجير وتثبيت العاملين فى الصناديق الخاصة.



أشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير المالية أخبرنا خلال الاجتماع بأنه لا توجد أى مشاكل مالية تتعلق بحل المشاكل الخاصة بالتسويات فى قانون الخدمة المدنية ومشاكل تثبيت عمال التشجير وتثبيت العاملين فى الصناديق الخاصة.



أوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن وزير المالية أوضح أن الوزارة لديها موارد مالية لحل هذه المشاكل، وأنه لا صحة لما يتردد حول عدم وجود أى موارد لحل هذه المشكلات.



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.



وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.



وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.

