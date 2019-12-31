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مجلس الجامعة العربية يطالب الأمم المتحدة بالتعامل مع التدخل الخارجى فى ليبيا.. الحل السياسى السبيل الوحيد.. إشراك دول الجوار فى الجهود.. وخطورة الخطوات الأحادية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:30 م
جانب من اجتماع مجلس
جانب من اجتماع مجلس الجامعة العربية
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نادر سمير
أكد مجلس الجامعة العربية على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر ٢٠١٥ باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.

وشدد على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

جاء ذلك فى مشروع القرار المنتظر أن يصدر بعد قليل، فى ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذى مازال منعقدا حاليًا على مستوى المندوبين الدائمين، بطلب من مصر، لبحث تطورات الأوضاع الليبية.

قلق شديد

وأعرب المجلس عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودول الجوار الليبي، مؤكدًا ضرورة وقف الصراع العسكري وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الاٍرهاب.

كما أكد على خطورة اتخاذ أي طرف ليبي لخطوات أحادية الجانب تخالف نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا ومنطقة المتوسط.

التدخلات الإقليمية

وشدد مجلس الجامعة على رفض وضرورة منع التدخلات الإقليمية التي تسهم ضمن أمور أخرى في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب من مناطق الصراع الإقليمية الأخرى إلى ليبيا وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي وأمن المتوسط.

الأمم المتحدة

وطلب المجلس من سكرتير عام الأمم المتحدة عرض تقرير حول الموضوع على مجلس الأمن لسرعة التعامل مع التطورات لما ينطوي عليه أي تدخل عسكري خارجي محتمل في ليبيا من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين والطلب من العضو العربي في مجلس الأمن متابعة طرح المسألة في المجلس ومع أعضائه.. كما طلب من أمين عام الجامعة العربية إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بهدف استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حل الأزمة ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي والمنبثقة عن عملية برلين لتدشين المسارات الأمنية والاقتصادية في إطار السعي نحو حل ليبي ليبي خالص للأزمة ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.
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