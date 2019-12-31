خلافات عائلية.. إصابة مزارع بإطلاق نار فى دشنا قنا



أصيب مزارع، بطلقات نارية، بقرية الفاوية التابعة لمركز دشنا، في تجدد خلافات عائلية قديمة مع شخص من عائلة أخرى.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بإصابة أحمد عبدالشافي حلمي 23 عامًا، مزارع، بتهتك في الأحشاء وكسور ونزيف بالبطن، ناتج عن طلقات نارية، بقرية الفاوية.



و تبين من التحريات الأولية، أن أحمد.م.ا، 26 عامًا، مزارع، وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بين المتهم و شقيق المجني عليه، حيث قام شقيق المجني عليه في يناير 2016 بإطلاق النيران على المتهم، بسبب خلافات بينهما، وتحرر عن ذلك محضر رقم 277 لسنة 2016 إداري دشنا، وعاقبت المحكمة المتهم وقتها بالسجن 15 سنة، وهو ما دفعه للانتقام منه صباح اليوم الثلاثاء.



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، ونقل المصاب إلى المستشفى المركزي، و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



