قرعة علنية لـ 43 محلا بسور الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة بالسويس

أجرى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، القرعة العلنية لعدد 43 محلا بسوق مدينة مبارك 1 بحي فيصل بسور الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة بمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعددا من الباعة الجائلين المسجلين سابقا بحي فيصل صباح اليوم الثلاثاء بقاعة ديوان عام المحافظة.



وفي نهاية اللقاء، قدم المحافظ التهنئة للباعة الجائلين بعد إجراء القرعة العلنية، مؤكدا على سرعة البدء في نقل متعلقاتهم للمحلات الجديدة والتأكيد على حي فيصل والطرق لرفع الإشغالات بمنطقة الإسعاف وإزالة أي مخالفات وعمل محاضر لمن يخالف ذلك، تمهيدا لتطوير باقي المنطقة.



كما قرر المحافظ دفع أول قسط بعد 6 شهور من تسليم المحلات تسهيلا ومراعاة للظروف الاجتماعية، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء محلات للباعة الجائلين في تلك المنطقة جاءت لتواكب خطة تطوير طريق السويس القاهرة وإقامة كوبري الجيش المصري وتخطيط المنطقة وإزالة أي معوقات مرورية والقضاء علي الأسواق العشوائية وتجميل مداخل محافظة السويس.



حضر القرعة كلا من فاتن ابراهيم رئيس حي فيصل واللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف، ومديري الطرق والقوي العاملة والتموين.

