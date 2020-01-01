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برلمان

قوى عاملة البرلمان تكشف مصير قانون العمل الموحد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:00 ص
لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب عبد الرازق زنط ، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل الموحد ، وننتظر خروجه إلى النور قريبا.

وأشار زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون العمل الموحد موجود الان فى الأمانة العامة لمجلس النواب ، وننتظر ان تحدد له موعد للمناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان قريبا.

أكد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن هناك الكثير من القوانين التى من المقرر أن يتم إصدارها خلال دور الإنعقاد الحالى وهى قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وقانون انتخابات مجلس الشيوخ.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
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