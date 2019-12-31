بسبب التدخل .. حسام حسن يعاقب حارس الزمالك فنيا.. تفاصيل

دخل عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في خلاف شديد مع حسام حسن المدير الفني للفريق لعدم مشاركته في المباريات التي يخوضها لاعبو سموحة .



وقرر حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة استبعاد عمر صلاح من قائمة الفريق في كافة المباريات الماضية عقب مطالبة حارس الفريق بالمشاركة في المباريات بشكل أساسي .



وطالب عمر صلاح المدير الفني لنادي سموحة عقب مباراة الإنتاج الحربي برغبته بالمشاركة في المشاركة بشكل أساسي ليحافظ على مكانته مع المنتخب الأوليمبي رغبتنا من حارس الفريق في المشاركة في أولمبياد طوكيو "2020".



ورفض حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة عدم مشاركة عمر صلاح حارس مرمى الفريق عقب تدخله في الأمور الفنية مما أثار غضبه حسام حسن للتدخل في الشؤون الفنية واختيارات اللاعبين الخاصة بالفريق .



ويرغب عمر صلاح في الرحيل عن صفوف نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية في حالة عدم مشاركته في المباريات القادمة كحارس أساسي ضمن صفوف الفريق للحفاظ على تألقه ومستواه خصوصا عقب اعتماد المدير الفني عدم مشاركة اللاعب في كافة المباريات لتدخله في الشؤون الفنية للفريق.



الجدير بالذكر ان عمر صلاح تم إعارته لنادي سموحة قادما من نادي الزمالك لمدة ثلاث مواسم ولم يشارك حتى الآن إلا في مباراة واحدة.

