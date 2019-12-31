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برلمان

نقل البرلمان يطالب بتطبيق القانون ضد المخالفين لتحذيرات السكة الحديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:54 م
السكة الحديد
السكة الحديد
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتحذيرات هيئة السكة الحديد للمواطنين من ارتكاب المخالفات داخل منشآت المرفق مما يعرضهم للمساءلة القانونية.

وطالب "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم من المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، وجميع القيادات والعاملين بالمرفق وشرطة السكك الحديدية برصد جميع المخالفات المتعلقة بفتح بلف الخطر أثناء مسير القطارات بدون داع واقتحام المزلقانات أثناء غلقها أو العبور من الأماكن الغير مخصصة لذلك او إلقاء الحجارة على القطارات أو ارتكاب الأعمال العدائية ضد العاملين أثناء العمل اضافة الى إضرام الحرائق بالمناطق الملاصقة لخطوط السكك الحديدية ومحاولة ركوب القطار بعد تحركه ومحاولة النزول من القطار أثناء تحركه أو قبل وقوفه وركوب القطار بين فواصل العربات ومحاولة الركوب على أسطح القطارات.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين أن مثل هذه الأفعال لاتؤدي إلى تعطيل حركة سير القطارات فقط، ولكن تهدد أرواح الركاب وحدث وقائع متعددة أدت إلى مصرع مرتكبيها ثم يتم اتهام السكة الحديد بأنها السبب على الرغم من أن الواقع يؤكد أنها أخطاء وتصرفات بشرية مرفوضة ولكن الرقابة والمتابعة تقع على عاتق السكك الحديدية، مطالبا بالقضاء على مثل هذه التصرفات والمخالفات الخطيرة من خلال تطبيق القانون وبكل حسم وقوة على المخالفين.
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