برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق التكامل بين السياحة والآثار

أكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران، أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.



وطالب النائب الحكومة بالإسراع فى تنفيذ تكليفات ورؤية الرئيس السيسى بوضع وبلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاعي السياحة والآثار وتطوير منظومة السياحة على نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة.



وشدد " صدقى " فى بيان له أصدره اليوم على ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوي لصالح الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة.



وأكد أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ستعطى أكبر اهتمام لمثل هذه الملفات المهمة خاصة أن قطاع السياحة يعتبر واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة وتوفير الآلاف من فرص العمالة الحقيقية.



كما أشاد النائب عمرو صدقى بتوجيه الرئيس للحكومة بالعمل على تطوير ميدان التحرير وإضافة لمسة حضارية من خلال نقل عدد من القطع الأثرية وعرضها للمواطنين بعد ترميمها وذلك على نحو يليق بسمعة ومكانة الحضارة المصرية القديمة ويضاهي ما تذخر به أشهر الميادين في كبرى عواصم العالم من آثار فرعونية.



كما أكد أن هذا التوجه سيجعل ميدان التحرير واحدا من أهم المعالم السياحية والأثرية داخل مصر.

