موجز السوشيال.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد.. أحدث ظهور لـ العسيلي.. ونانسى عجرم تودع 2019 بـ سيلفى

فى إطار الخدمات المتنوعة التى تقدمها صدى البلد نقدم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر.
رامى جمال لجمهوره سنة سعيدة.. شاهد
لوك بسيط.. نانسى عجرم تودع 2019 بصورة سيلفى
أحدث ظهور للعسيلي مع أحد أصحابه المقربين.. شاهد
شاهد.. إيمان العاصى تودع 2019 بإطلالة صيفية
بسبب إطلالة رأس السنة| رانيا يوسف تثير الجدل من جديد.. شاهد
نرمين ماهر تحتفل برأس السنة بهذه الطريقة.. شاهد
يسرا اللوزى تشكر جمهورها بعد استلام جائزة النيل للدراما.. شاهد
رامى جمال لجمهوره سنة سعيدة.. شاهد
لوك بسيط.. نانسى عجرم تودع 2019 بصورة سيلفى
أحدث ظهور للعسيلي مع أحد أصحابه المقربين.. شاهد
شاهد.. إيمان العاصى تودع 2019 بإطلالة صيفية
بسبب إطلالة رأس السنة| رانيا يوسف تثير الجدل من جديد.. شاهد
نرمين ماهر تحتفل برأس السنة بهذه الطريقة.. شاهد
يسرا اللوزى تشكر جمهورها بعد استلام جائزة النيل للدراما.. شاهد