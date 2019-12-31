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أخبار البلد

عزة العشماوي تجتمع بعاملي القومي للطفولة والأمومة لمراجعة إنجازات 2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:40 م
صدى البلد
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امل مجدى
اجتمعت اليوم الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالعاملين بالمجلس، وذلك لتهنئتهم بالعام الجديد ومراجعة إنجازات العام 2019 الذي شرف على الانتهاء ومناقشة خطة العام الجديد ونحن على اعتابه.

وتوجهت أمين عام المجلس بالشكر لجميع العاملين لمجهوداتهم طوال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن نجاح أنشطة المجلس في مجال حماية ورعاية الطفولة، على كافة المستويات سواء على المستوى التخطيط والسياسات والاستراتيجيات، وعلى المستوى الميداني أيضًا، كما تمنت لهم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون عام 2020 سعيد عليهم.

كما تمنت كل الخير والأمان لأطفال مصر مؤكدة أن العام الجديد سيشهد العديد من الإنجازات وأن المجلس سيظل الحصن الآمن لكل الأطفال دون تمييز.

كما أشاد العاملين بالحراك الذي شهده المجلس خلال الفترة الماضية، كما توجهوا بالشكر للدكتورة عزة العشماوي، على دعمها الكامل لملف الطفولة وعلى دعمها الكامل لهم لإنجاز عملهم بشكل أفضل ومشرف، كما أكدوا على استمرار العمل بهذا الشكل الدؤوب.
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