أخبار التعليم.. تفاصيل إنشاء أكبر مدينة لعلوم الفلك واستكشاف الفضاء بالشرق الأوسط.. ومناشدة عاجلة من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم: