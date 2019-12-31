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تعليم

أخبار التعليم.. تفاصيل إنشاء أكبر مدينة لعلوم الفلك واستكشاف الفضاء بالشرق الأوسط.. ومناشدة عاجلة من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:00 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:

حجب نتيجة الفصل الدراسي الأول للطلاب المتخلفين عن سداد المصروفات بجامعة أسيوط

معهد البحوث يكشف تفاصيل إنشاء أكبر مدينة لعلوم الفلك واستكشاف الفضاء بالشرق الأوسط

جامعة المنيا تحدد قواعد للامتحانات ومعايير لسلوك الطلاب داخل اللجان

تشكيل مفوضية.. جامعة القاهرة تضع آليات تنفيذ مبادرة تطوير اللغة العربية

رئيس جامعة القاهرة للطلاب: لا تنخدعوا بانتشار الفن الهابط

تعليم الإسماعيلية: المشروع الوطني للقراءة يتوافق مع رؤية مصر 2030

حصاد جامعة أسيوط في 2019 .. الـ20 عربيا وحصول 60% من الكليات على الجودة والاعتماد

عمداء الكليات يحتفلون بإنجازات جامعة القاهرة خلال عام 2019

جامعة القناة تستعد لبرنامج قوافل الإصحاح البيئي للفصل الدراسي الثاني

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة إبراهيم الأمين الثانوية ويوزع التابلت على الطلاب.. صور

38 ألفا يؤدون امتحانات بالصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي بالدقهلية

التعليم تناشد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بحل النماذج الاسترشادية للتدريب على نوعية الأسئلة الجديدة
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