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تعليم

رئيس جامعة طنطا يوجه الأمن الإداري بمنع دخول الطلاب بالبناطيل المقطعة والشعر الطويل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
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أحمد على
أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي الدكتور رفاعي طه نائب رئيس جامعة طنطا بضرورة تكليف الأمن الإداري بإلزام كافة الطلاب والطالبات بارتداء الزي الرسمي والتصدي لحالات مرتدي البناطيل المقطع والشعر طويل حفاظا على المظهر العام .

كما أعطي رئيس الجامعة توجيهاته بالضرورة حسن معاملة الطلاب والطالبات وتذليل أى عقبات قد تواجههم محتملة تزامنا مع بدء امتحانات النصف العام النظرية والعملية والانتظام رسميا مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما شدد رئيس جامعة طنطا فى تعليماته بضرورة وضع أليات استراتيجية لتنظيم خروج ودخول الطالبات والطلاب الى ساحات الحرم الجامعي، مضيفا: "التربية والتعليم رساله بناء وطن ونحن نحافظ على بناء أبناء بلدنا .. وتحيا مصر ".

وأوضح رئيس الجامعة أنه لا تهاون مع أى طالب او طالبة مقصرين، وفقا للوائح الانضباطية الواردة بقانون المجلس الأعلي للجامعات، مضيفا: "سنواصل عملنا للنهوض بكليات جامعتنا مع زملائنا من أجل أبنائنا".
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