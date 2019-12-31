الملك سلمان يصدر 12 قرارا.. رسائل إثيوبيا واتفاقات المقسومة والمغمورة على رأس الملفات بقصر اليمامة.. المملكة تحسم حادث الدمام وموقفها من إرهاب إيران

الملك سلمان يطلع الوزراء على رسائل رئيسة إثيوبيا وآبي أحمد

ترحيب سعودي باستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة مع الكويت

المملكة تولي اهتماما واسعا ومتابعة لمعاناة المسلمين في ميانمار

الحكومة السعودية تدين هجمات الميليشيات إرهابية مدعومة من إيران في العراق

شهد اجتماع مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اليوم، الثلاثاء، بقصر اليمامة في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استعراض العديد من الملفات والقضايا على الشأن الداخلي للمملكة والخارجي في المنطقة.وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الرئيسة سهلورق زودي، رئيسة إثيوبيا، ورئيس الوزراء آبي أحمد علي.ورحب مجلس الوزراء السعودي، بتوقيع المملكة ودولة الكويت للاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.وأكد أن الاتفاق بين الكويت والسعودية يجسد جانبا من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.وأوضح وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، واس عقب الجلسة، أن المجلس، استعرض أيضا تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مؤكدا ما توليه المملكة من اهتمام واسع ومتابعة لمعاناة المسلمين في ميانمار، مشيدًا في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار"، الذي تقدمت به المملكة نيابة عن الدول الراعية له، وذلك انطلاقًا من إيمانها بضرورة التوصل إلى حلٍ لمأساتهم والاعتراف بحقهم في المواطنة والحياة الكريمة.وتابع مجلس الوزراء، البيان الختامي لاجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي عقد بالرياض، بمشاركة شخصيات وطنية سورية من جميع مكونات الشعب السوري، وما تضمنه من تأكيد على أهمية العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي وفق القرارات الدولية، وإدانةٍ للإرهاب بأشكاله كافة، ومطالبةٍ بخروج القوات الأجنبية والمليشيات وفي مقدمتها الإيرانية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه ذلك، مؤكدًا المجلس حرص المملكة على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي.وأوضح الشبانة، أن مجلس الوزراء السعودي، نوه إلى الجهود التي توليها رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين يحاولون النيل من أمن واستقرار الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، مشيرًا في هذا السياق إلى الكشف عن عناصر إرهابية بالدمام يستقلون مركبة مفخخة لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة وإحباطها، والقضاء على اثنين منهم والقبض على الثالث.وأعرب مجلس الوزراء، عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن هذه الهجمات الإرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.كما جدد إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا شمال بوركينا فاسو، والتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأديا إلى سقوط العشرات من المدنيين ورجال الأمن قتلى وجرحى، وتأكيد موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرًا عن تعازيه ومواساته لحكومتي وشعبي الصومال وبوركينا فاسو، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.وأصدر مجلس الوزراء، القرارات التالية: وافق المجلس السعودي برئاسة الملك سلمان على اتفاقية بين المملكة وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية.ووافق أيضا على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية.كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.ووافق على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية.وفوض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس للتعاون الصناعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.فوض أيضا وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية والأرجنتين في مجال خدمات النقل الجوي.كما قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على اتفاق تعاون بين الحكومة السعودية ونظيرتها الباكستانية في مجال الرياضة.وقرر مجلس الوزراء نقل نشاط التراث الوطني ـ من حيث المبدأ ـ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة.وجاءت قرارات التعيين والترقيات في البند العاشر والحادي عشر والثاني عشر من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء السعودي اليوم، حيث قرر تعيين الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد، وعبد العزيز بن ناصر السريع، والمهندس عادل بن علي الغامدي، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من رجال الأعمال.وكذلك تعيين الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، والمهندس علي بن عايض القرني، والدكتور وليد بن محمد زاهد، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.ووافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي سفير ووزير مفوض، وذلك على النحو التالي:1 ـ ترقية أحمد بن صالح بن علي الغامدي إلى وظيفة وكيل الإمارة للشئون الأمنية بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الباحة.2 ـ تعيين عبد العزيز بن خالد بن سلامة الشمري على وظيفة سفير بوزارة الخارجية.3 ـ ترقية منصور بن محمد بن علي الجربوع إلى وظيفة مستشار لشئون القضايا بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.4 ـ ترقية سعد بن سالم بن سعد الشهري إلى وظيفة مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للسجون.5 ـ ترقية علي بن صالح بن إبراهيم الغماس إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.6 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية:ـ خالد بن حمود بن ناصر القحطاني.ـ فريد بن عبدالرحمن بن أحمد الخازم.ـ سعد بن عبدالله بن سعد النفيعي.ـ حاتم بن غرم الله بن قليل الغامدي.ـ مشاري بن علي بن محمد بن نحيت.ـ خالد بن عيد بن معارك الشمري.ـ خليل بن أحمد بن علي إدماوي.ـ بندر بن فهد بن عبدالرحمن الزيد.ـ طارق بن خدام بن صالح الفايز.ـ سامر بن إبراهيم بن عمر الخراشي.ـ جمال بن محمد حسن بن إبراهيم المدني.واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.