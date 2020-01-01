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برلمان

نائب يطالب بضرورة تفعيل قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:26 ص
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
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معتز الخصوصى
قال النائب عبد الرازق زنط ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اليوم أول يناير من عام 2020 فإننا فى حاجة إلى تفعيل القانون بشكل واضح على أرض الواقع.

وأشار زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا كلنا نأمل فى تحسن الموارد المالية للدولة ، بحيث تكون هناك إمكانية خلال الفترة المقبلة لزيادة الرواتب والمعاشات.

وطالب عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه قام بتقديم مشروع قانون يحصل فيه الموظف الذى يخرج على المعاش على 80 % من آخر مرتب كان يتقاضاه، إلا أنه لم يناقش حتى الآن، مشيرا إلى أنه مازال متمسكاً به حتى الآن.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
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