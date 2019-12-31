جيش الاحتلال الاسرائيلي يطور طائرة انتحارية جديدة

طور جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا طائرة صغيرة تعمل بمهام "انتحارية" على الأهداف الأرضية؛ وفق ما ذكرته القناة "12" العبرية.



وقالت القناة إن شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية طورت الطائرة الانتحارية المسماة "معوز"، ودخلت الخدمة مؤخرًا في الجيش.



وذكرت، أن الطائرة الانتحارية من تصميم أحد المحاربين القدامى في الجيش، وتنفجر في الهدف عبر التحكم بها عن بعد.