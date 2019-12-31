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أخبار العالم

جيش الاحتلال الاسرائيلي يطور طائرة انتحارية جديدة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:36 م
جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي يطور طائرة انتحارية جديدة
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سمر صالح
طور جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا طائرة صغيرة تعمل بمهام "انتحارية" على الأهداف الأرضية؛ وفق ما ذكرته القناة "12" العبرية.

وقالت القناة إن شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية طورت الطائرة الانتحارية المسماة "معوز"، ودخلت الخدمة مؤخرًا في الجيش.

وذكرت، أن الطائرة الانتحارية من تصميم أحد المحاربين القدامى في الجيش، وتنفجر في الهدف عبر التحكم بها عن بعد.
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