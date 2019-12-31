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توك شو

برنامج in box يعرض لقطات حصاد 2019 ويحتفل بالعام الجديد.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:53 م
مذيعي in box
مذيعي in box
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "صدى البلد 2" ببرنامج "in box"، حلقة خاصة لبعض اللقطات تجمع معظم حلقات البرنامج من بداية العام حتى نهايتها لجمع حصاد سنة مليئة بالفرح والحب والتعاون ليجنوا ثمار عاما مضى ويحتفلوا بعام جديد فيديو بين أفراد البرنامج كله سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

"in Box".. برنامج شبابي متنوع يتحدث عن الرياضة والفن والموضة والجمال والطب وتفسير الأحلام وعلم الأبراج، ويُذاع من الجمعة حتى الأربعاء من الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً.

البرنامج يقدم فقرة باسم المنتدى الثقافي يوم الأربعاء للحديث حول آخر أخبار الثقافة والمؤلفات الأكثر مبيعا، فضلا عن فقرة خاصة بتفسير الأحلام.

البرنامج يخصص فقرات حول عادات الرجال وطبيعة حياتهم في الثلاثاء من كل أسبوع، فضلا عن فقرة "عيشها صح"، التي تذاع يوميا لمدة 6 أيام.

البرنامج يشمل فقرات حول المرأة والجمال والصحة، فضلا عن فقرة لتقديم كافة الاستشارات القانونية.
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