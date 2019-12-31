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توك شو

احتفالا بـ 2020.. أسرة برنامج السفيرة عزيزة يتبادلون الهدايا.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:57 م
هدايا الكريسماس
هدايا الكريسماس
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فرح علاء الخولي
احتفلت أسرة برنامج "السفيرة عزيزة" براس السنة الجديدة، التي ننتظرها خلال الساعات المقبلة وتبادلوا الهدايا.

وقدم البرنامج حلقة خاصة بالسنة الميلادية الجديدة، ويشهد إطلاق نسخة جديدة من برنامج "السفيرة عزيزة" مطلع شهر يناير المقبل على dmc، وستشمل الانطلاقة الجديدة لبرنامج تطوير الشكل والمحتوى، وإضافة فقرات جديدة تلبي احتياجات المرأة المصرية واهتماماتها وتراعي فيها عناصر الإبهار عبر فقرات ثابتة يوميا وأخرى متغيرة.

ويقدم برنامج "السفيرة عزيزة"، عددا من الفقرات الجديدة على رأسها فقرة بعنوان "طبخة من كل محافظة"، وأخرى بعنوان "تحدي الشغلانة"، كما يقدم البرنامج فقرة تستهدف كبار السن الذين تخطوا حاجز الستين، لتقديم كل ما يهم هذه الفئة من خدمات أو نصائح طبية أو نفسية، وفقرة نفسية بعنوان "شيزلونج" يقدمها الدكتور عمرو يسري، وتطرح للنقاش القضايا التي تؤثر على العلاقات الأسرية أو العلاقات في العمل أو في الدراسة.

أما الإعلامية سناء منصور فتقدم فقرة جديدة بعنوان "حكايات سناء"، علاوة على فقرة رياضية أسبوعية، وفقرتي "أم صح"، و"الست الواعية".

يذكر أن البرنامج يقدمه كل من الإعلاميين سناء منصور و جاسمين طه زكي وشيرين عفت، وسالي شاهين، ونهى عبدالعزيز، ورضوى حسن، ويعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة الثالثة ظهرا.
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