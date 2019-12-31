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برلمان

المصريين الأحرار يهنئ السيسي والشعب المصري بالعام الجديد: معركتنا الوعي والعمل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:17 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
هنأ حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، الشعب المصرى والقيادة السياسية والمسئولين وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برأس السنة الميلادية.

وأعرب الحزب فى بيان صحفى له عن بالغ الأماني وأطيب التهاني باستقبال عام ٢٠٢٠ ونحن نمضي فى طريق الريادة والرخاء وتقف مصر شامخة بين الأمم والبلدان.

وتابع: نحن نستقبل عاما جديدا ندعو الله أن يحفظ أستقرار بلادنا ومؤسساتها الوطنية، والقارة الأفريقية والأمة العربية، وتسود رؤية القائد والزعيم "السيسي" فى إرساء السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

واكد الحزب ، أن المصريين قادرون على صناعة الأمجاد ودرعًا وسيف رغم المحن والمؤامرات التى تحاك من كل فجّ وصوب، ولعل المشروعات تتحدث وخطوات قيادتنا الرشيدة الهادفة وضع بلادنا صدارة الأمم.

وشدد المصريين الأحرار، على ضرورة إعلاء روح العمل والانتماء لدى كل فرد بالمجتمع المصرى لأنهما بمثابة حائط صلّد فى مواجهة الشائعات وطَاغوت الفتن التى تريدها قوى الشر.

وناشد المصريين الأحرار، كافة المعنيين بالإعلام والثقافة والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية ان يقوم الجميع بدوره فى نشر الوعي والمعرفة ومعالجة القضايا بصورة بناءه، وليكن الهدف الأسمى هو مصلحة الوطن، ولاسيما أن الأعداء يستهدفون العبث بالعقول ومسئولية كلا منا التصدى لها بحسم وقوة.
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