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محافظات

محافظ البحيرة يتفقد مستشفى إدكو ومشروعات خدمية جديدة .. صور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:53 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
زار اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة مستشفى ادكو المركزي تفقد خلالها أقسام العناية المركزة - وحدة الغسيل الكلوي - وحدة الأطفال المبتسرين - العيادات الخارجية ذلك في إطار جولته الميدانية بمركز ومدينة إدكو التي قام بها اليوم الثلاثاء.

وتفقد "آمنة"، أعمال إحلال وتجديد مبني الطوارئ بالمستشفى المقرر أن يضم قسم الإستقبال وقسم لحجز الطوارئ علي مدار 24 ساعة و 2 حجرة عمليات لإجراء جراحات اليوم الواحد ومعمل تحاليل على أعلى مستوى والقرى وسيتم الإنتهاء منه قبل 30/6/2020 للبدء فى تطوير جميع أقسام المستشفى بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه.

وإلتقي المحافظ خلال جولته بالمستشفى بعدد من المواطنين والمرضي المترددين علي المستشفى ووجه بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم مع توفير جميع المستلزمات والأدوية بالمستشفى.

وتوجه المحافظ لتفقد جونة التراكي التي تضم رصيف لمراكب الصيد الصغيرة وتخدم حوالي 350 مركب صيد وتتكون من حاجز رئيسي وحاجز ثانوي بتكلفة تقدر بـ30 مليون جنيه، ومقرر الإنتهاء منها فى أكتوبر 2020 .

وشملت جولة المحافظ فى ادكو تفقد محطة معالجة مياة الصرف الصحي بالمعدية (معالجة ثلاثية ) التي يتم تنفيذها تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتكلفة تقدر بـ 150 مليون حنية بطاقة 3000 م3 / يوم ووجه بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى لبدء التشغيل التجريبي للمحطة والتسليم الإبتدائى للمشروع .

وتضم شبكات إنحدار بطول 22 كم ومحطة رفع وخط طرد بطول 1.150 كم ومحطة معالجة بنظام R B C وتضم المداخل والمصافى وأحواض التهوية والترسيب والمزج بالكلور وأحواض التجفيف ومن المقرر أن تخدم 60 ألف نسمة بقرية المعدية وتوسعات قرية المعدية والقرى الجديدة ( توتو - الزيتون - الحلونى - شرق بوغازى - المعدية - زرزارة ).
محافظ البحيرة يتفقد مستشفى إدكو ومشروعات خدمية جديدة .. صور
محافظ البحيرة يتفقد مستشفى إدكو ومشروعات خدمية جديدة .. صور
محافظ البحيرة يتفقد مستشفى إدكو ومشروعات خدمية جديدة .. صور
محافظ البحيرة يتفقد مستشفى إدكو ومشروعات خدمية جديدة .. صور
محافظ البحيرة يتفقد مستشفى إدكو ومشروعات خدمية جديدة .. صور
محافظ البحيرة يتفقد مستشفى إدكو ومشروعات خدمية جديدة .. صور
محافظ البحيرة يتفقد مستشفى إدكو ومشروعات خدمية جديدة .. صور
محافظ البحيرة يتفقد مستشفى إدكو ومشروعات خدمية جديدة .. صور
محافظ البحيرة يتفقد مستشفى إدكو ومشروعات خدمية جديدة .. صور
محافظ البحيرة يتفقد مستشفى إدكو ومشروعات خدمية جديدة .. صور
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