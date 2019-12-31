يوم فى المحاكم.. تخفيف الحكم لعام على جدة جنة وأماني.. والحكم النهائى خلال أيام.. بعد 9 سنوات من نجاحه.. تعويض طالب دراسات عليا 10 آلاف جنيه بسبب خطأ فى إعلان النتيجة

-قرار جديد للنيابة بشأن التعدى على العاملين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي

-الحكم على المتهمة بضرب وتعذيب حفيدتها بالحبس 3 سنوات



مازالت قضية "جنة" وشقيقتها "أمانى" تضفى بظلالها على الساحة قضائيا وشعبيا وسط حالة من التذمر من قبل المواطنين، خاصة وأن الحكم فى قضية جنة لم ينته بعد وأن الجدة التى قامت بتعذيبها لم يحكم عليها بما يثلج الصدور انتظارا لحكم المحكمة النهائي خلال الأيام القادمة.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بوصول طفلة مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، وتورم شديد بالمنطقة الحساسة، وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بذلك والتعدى على الطفلة عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية"، وتبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ عدة اعوام ونقلت حضانتهما الى الجدة بحكم قضائي لصالحها.



بتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، كما تبين من التقرير الطبي المبدئى للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



كما تبين أن شقيقتها الأخرى أمانى تعرضت لتعذيب من جدتها وتبين وجود إصابات بها وتحرر محضر بذلك وبتحويلها إلى مستشفى شربين تبين وجود آثار حريق على البظر ووجود آثار لحرق قديم في الشفرة اليسرى للجهاز التناسلى وأن غشاء البكارة سليم تماما.



جدير بالذكر أن الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة، قررت تأجيل نظر قضية المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبى، بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، ذات الـ5 اعوام ، والتي توفيت متأثرة بإصابتها إلى جلسة الخامس من يناير القادم لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية ونظرا لعدم حضور المتهمة من المستشفى الى جلسة ٥ يناير القادم حيث قررت المحكمة إيداعها تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، للوقوف على حالتها النفسية والعقلية، وبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها من عدمه، وذلك ما قبل شهر سبتمبر بستة أشهر حتى تاريخه وإعداد تقرير خاص بذلك.



كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم" حكمًا بتعويض طالب دراسات عليا في "القانون العام" بمبلغ ١٠ آلاف جنيه، لوجود خطأ من جانب جامعة الإسكندرية في إعلان نتيجته برسوبه في مادة بالرغم من كونه ناجحًا بما يؤهله للحصول على الدبلومة.



وتبين لدى المحكمة أن الطالب سجل في دبلومة القانون العام عام 2010 بعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد عام ٢٠٠٧، وأعلنت الجامعة نتيجته في مواد الدراسة برسوبه في مادة القانون الجنائي للعام الدراسي 2011، ثم عدلت الجامعة قرار رسوبه لنجاح ولم تُخطر الطالب بهذا النجاح واجتيازه الدبلومة بالرغم من أنه واجبها إعلان الطلاب بأي تغيير يطرأ بالنتيجة.



ورأت المحكمة أن هذا الخطأ رتب بحق الطالب أضرارًا مادية قوامها اضطراره إلى التسجيل فى ربيع سنة 2012 فى مادة القانون الجنائى، ونفقات للتسجيل، وتفرغ للدراسة، فضلًا عن تأخره عن ركب زملائه ممن أتموا الدراسة، فضلًا عن الأضرار المتمثلة فى الآلام النفسية التى عاناها إثر علمه بنجاحه منذ فترة وبقائه منهمكًا فى دراسة مادة ناجحا فيها.



وأكدت الحيثيات أن جهة الإدارة مسئولة عن القرارات الإدارية التى تصدرها وبها خطأ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر نتيجة مباشرة لخطأ جهة الإدارة، فيتحدد التعويض بقدر جسامة الضرر، لا بقدر جسامة الخطأ، ويتعين على المضرور إثبات حدوث الضرر وأنواعه وعناصره.



فيما أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، الثلاثاء، بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة اعتداء شخص على العاملين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي وإتلاف محتوياته، لتفريغ محتويات التصوير وإعداد تقرير بها، وذلك على خلفية وفاة مندوب إحدى شركات الشحن إثر طلق ناري على يد أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من مستشفى قصر العيني الفرنساوي، يفيد باستقبال أحد الأشخاص (25 سنة) مندوب بإحدى شركات الشحن ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه واعترف بارتكابها نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وآخرين، وتم بإرشاده ضبط السيارة والسلاح الناري المستخدمين في ارتكاب الواقعة.



وأثناء تلقى المجني عليه العلاج داخل المستشفى توفى متأثرًا بإصابته، مما دفع عددا من أهله إلى الاعتداء على عدد من العاملين بالمستشفى وإتلاف بعض محتوياتها، اعتقادًا منهم بوفاته نتيجة عدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.



وتمكنت قوات الشرطة بنقطة تأمين المستشفى من السيطرة على الموقف وضبط الجناة، واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية.

