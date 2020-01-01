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ديني

على جمعة: سيدنا نوح عاني من 3 أمور وكان هذا رد فعله

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:54 ص
على جمعة: سيدنا نوح
على جمعة: سيدنا نوح عاني من 3 أمور وكان هذا رد فعله
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يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا نظرنا إلى نوح -عليه السلام- حين يقص الله عنه، فيقول – عز وجل-: « وَيَصْنَعُ الفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ»، [هود :38] يتبين لنا أنه كان في مجتمعه يمارس حياته بأسلوبه الذي آمن به.

وأضاف « جمعة» في منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، أن علية قوم سيدنا نوح – عليه السلام- لم يكونوا راضيين بذلك، وأنهم استهزءوا به وسخروا منه.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن ذلك الخلاف في العقيدة لم يؤد إلى صدام في الحياة، بل إنه أخذ صورة الاعتراض ورد الاستهزاء بشيء من الاستهزاء. 

وتابع " ورحل أمر الحساب إلى اليوم الآخر حتى يستقيم الاجتماع البشري، ولو كان هناك اختلاف بين الناس في العقائد وفي الرؤى، ولو كان ذلك هو نوح، وهو من أولي العزم من الرسل، ولذلك يقول بعدها : (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ) [هود :39].

وواصل أن سيدنا نوح – عليه السلام- كان يعيش في أسرة لم تؤمن فيها زوجته ولم يؤمن فيها ابنه، وإذا كانت الزوجة واردة عليه في كبرها، فإن ابنه الذي رباه وكان تحت رعايته منذ ولادته يدل دلالة واضحة على ما نريد أن نشير إليه وأن ننبه عليه من حرية العقيدة، ومن أنها شخصية تتعلق أساسًا بهداية الله.

ونوه المفتي السابق أن نوح -عليه السلام- يحب أهله، وكان قد منع شرعًا من الدعاء لزوجته الكافرة، فقال تعالى : «قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ»، [هود :40].

ونبه " ولما جاء الطوفان دعا ربه من أجل ابنه وقال : « وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ»، [هود :45].

واستكمل أنه الشعور الطبعي بين الوالد وولده حتى ولو كان عاصيا أو كافرًا، ولم يكن نوح -عليه السلام- يجهل كفر ابنه ولا عصيانه، ولكنه يحاول في حدود المسموح له في الشريعة.

وأبان " وكان الرد عليه من المولى – عز وجل-: «قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّى أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ)، [هود :46].

وأفاد بأن نوح -عليه السلام- يلتزم بالشريعة بالرغم مما ألم به من الألم على ابنه، وعلى مقاومة نفسه وكبح ما تدعوه إليه فطرته التي فطر الناس جميعا عليها من حب الولد.

واختتم " ولكن الشريعة جعلته يقول :« قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِى أَكُن مِّنَ الخَاسِرِينَ»، [هود :47]. 
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