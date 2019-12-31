هنتعشى إيه النهاردة ليلة رأس السنة .. مكرونة بالجرجير والجبن.. والحلو: بطاطا بالمارشيملو

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طريقة تحضير البطاطا بالمارشميلو:



* تهرس البطاطا وتخلط مع السكر والزبدة واللبن والبيض والفانيليا.



* يخلط الكورن فليكس مع البيكان واللوز والسكر البني.



* تفرد البطاطا المهروسة في طاجن فرن وعليها خليط الكورن فليكس وتدخل الفرن لمدة 30 دقيقة.



* يضاف المارشميللو وتدخل مرة اخرى الفرن ثم تقدم.





تحتار السيدات كل ليلة راس السنة عند تحضير وجبة العشاء، فنقدم اليوم وجبة غذائية كاملة تحتوي على مكرونة والبطاطا الحلوى لتمد الجسم بالطاقة، وذلك على طريقة شيفات سي بي سفرة.مكونات مكرونة بالجرجير والجبن:مكرونةكوب ورق جرجير بدون سيقاننصف كوب جبن2 ملعقة كبيرة فلفل حار أحمرملعقة صغيرة ثوم بودرةشرائح بصل أخضر2 ملعقة كبيرة عصير ليمون2 ملعقة كبيرة زيت زيتونربع كوب طماطم شيريملعقة صغيرة نشاكوب زباديفلفلملحبقدونسطريقة تحضير مكرونة بالجرجير والجبن:* ضعى زيت الزيتون و البصل الاخضر ثم الفلفل الحار و الطماطم الشيرى.* اخلطى الليمون مع الزبادى مع الخفق ثم ضيفى النشا و الثوم البودرة.* ضيفى إلى الخليط البصل و الفلفل.* ضعى المكرونة فى ماء مغلى ثم تصفى و تضاف الى المكونات و تقلب جيدا.* قومى بتفتت الجبنة من فوق بعد الغرف و تقدم بالهنا مع طماطم شيرى.مقادير البطاطا والمارشيملو:كيلو بطاطا حلوة مشويةكوب سكرنصف كوب زبدةنصف كوب لبنملعقة صغيرة فانيليا2 بيضة1 و ربع كوب كورن فليكس مجروشربع كوب بيكان مجروشربع كوب لوز مجروشملعقة كبيرة سكر بني2 كوب مارشميلو صغير