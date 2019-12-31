وكيل شباب الغربية: تقديم جميع الإمكانيات والخدمات المتاحة لذوي القدرات

نظمت الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، لقاء تثقيفيا حول آليات التعامل مع ذوى القدرات والهمم، بقاعة المؤتمرات بالمديرية.





أكد أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، على حرص المديرية على تقديم جميع الإمكانيات المتاحة لذوي القدرات، وسعيها لتقديم كافة الخدمات لهم باعتبارهم جزءا أساسيا فى المجتمع، وتطبيق سياسة التمكين لأصحاب الهمم.



