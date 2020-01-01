على جمعة: 3 أمور تبعدك عن الله وبهذا الأمر تستطيع التخلص منها

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله – سبحانه وتعالى- بين لنا الخطة الرشيدة التي يجب أن يتعامل بها البشر إذا ما نزل بهم بلاءٌ ، وذلك يظهر من قوله- جل علاه-: {فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.





وأضاف « جمعة» في منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك»، أن الفطرة الإنسانية السليمة تتوجه إلى الله – عز وجل- ؛ حيث إنها تحيي في نفسه معنى جليل، وهو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله فيلجأ إلى الله، وينسى ما يُشرك.





وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن البشر ليسوا سواء؛ فهذا في غالبهم ممن لم تُعكَّر فطرتهم، وممن لم تُغبَّش عليهم أحوالهم، ومما لم يقطع عليهم الطريق، منوهاً بأن هناك طائفة من البشر قُطع عليها الطريق، وغُبِّشت أحوالهم وقلوبهم مع الله- سبحانه وتعالى-





ونبه أن قطع الطريق يكون أولًا: بهوى النفس الأمارة بالسوء، ويكون ثانيًا: بالشيطان، ويكون ثالثًا: بحب الدنيا الذي ارتكز في القلب وأخذ ينكت فيه نُكَتًا حتى صار قلبًا أسود.





وأفاد بأن هذا الأشياء الثلاثة تصير معوقات، مشوشات، مغبِّشات على النفس في طريق الله - سبحانه وتعالى- {فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا} ووافق ذلك قوله – عز وجل- {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} وعفا الله عنهم، وسامحهم فيما كانوا قد أشركوا من قبل.





وأبان بأن بعض الناس توقفهم العوائق، وهي: قوله – تعالى- {قَسَتْ قُلُوبُهُمْ}؛ فقسوة القلب عائق من العوائق التي تعكر عليك السير إلى الله - سبحانه وتعالى-.





وتابع أن قسوة القلب تأتي من النفس الأمارة، أو من الهوى، أو من الدنيا التي انطبعت في قلبك حتى صار قلبك أسود من الداخل المقابل من الخارج.





وبين أن الخارج هو الشيطان الذي يوسوس للإنسان، والذي لا يريد له الخير، والذي يريد أن يهجم عليه في كل شاردة وواردة، مستنداً إلى قوله – تعالى-: {فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ}.





وواصل " ويكون العنصر الخارجي بناء على ذلك "الشيطان"، والداخلي "قسوة القلب"، مشيراً إلى معني قوله – تعالى- {مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} بأن الشيطان أخذ في وضع العقبات في الطريق إلى الله للتغبيش وللتلويش.





ونصح بأن الإنسان العاقل ينبغي أن يربي نفسه، وأن يقاوم هذا القلب القاسي، و الشيطان بالذكر؛ فقسوة القلب تذهب بالذكر، يلين قلبه بالذكر، والشيطان وسواس خناس كلما سمع الأذان خنَّس، كلما سمع ذكر الله ذهب {إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا} والتذكر يجعله يذكر ربنا فيذهب الشيطان {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ}





واختتم أن الطمأنينة ضد القسوة ، حيث يقول - تعالى-{أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}، ويقول أيضاً: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ}، يعني: تلين وتخشع لذكر الله؛ ولذلك فذكر الله يقاوم البلاء الداخلي، والبلاء الخارجي؛ فاذكروا الله -سبحانه وتعالى-.