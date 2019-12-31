براءة أصحاب الحصص الاستيرادية الصادر ضدهم أحكام بالسجن في بورسعيد

‎قضت محكمة جنح الميناء بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ببراءة عدد من المتهمين من صغار المستوردين أصحاب الحصص الاستيرادية الصادر ضدهم أحكام بالسجن في القضية رقم 558 لسنة 2019 .



وقال المستشار رفعت حميد محامي الغرفة التجارية ببورسعيد و المكلف بملف الدفاع عن المتهمين في القضية ان تم اليوم إصدار أحكام بالبراءة علي المتهمين في القضية حيث تم الطعن علي الأحكام الصادرة ضدهم وحكمت المحكمة ببراءة أصحاب الحصص "المتهم الأول" فيما قضت المحكمة بالحكم على أصحاب الأختام "المتهم الثاني" بغرامة قدرها ١٠٠٠ جنيه وإلزامه بالتعويض الجمركي.



قال محمد رحيم مساعد أمين صندوق الغرفة التجارية ببورسعيد ان ما حدث اليوم من الحصول علي أحكام بالبراءة جاء ليعيد الأمور لنصابها حيث لم يقدم أصحاب الحصص ما يستحقونه للحصول على عقوبة قانونية وأشار رحيم انه منذ اليوم الأول لظهور هذه القضية عملت الغرفة التجارية كفريق واحد برئاسة محمد سعد رئيس الغرفة التجارية و الذي وجهه بتشكيل فريق قانوني لبحث الواقعة من الناحية القانونية بعيدًا عن الدخول في مزايدات والمتاجرة بالمتضررين من المحكوم عليهم في القضية .



و جاء ذلك للثقة الذي يعلمها الجميع في القضاء المصري . و قال محمد سعده رئيس الغرفة التجارية انه كان هناك اتصالات مكثفة و خليه عمل علي مدار الفتره الماضيه حتي تصل القضية لصدور أحكام في صالح المتهمين الأبرياء و جاء خلال تلك الفترة لقاءات بالسيد وزير المالية وتم عرض الأمور بشفافية و بشكل موسع و مدعم بالبيانات والمستندات حتي نصل الي الصوره الصحيحة لدور اصحاب الحصص في القضية . وأكد رئيس الغرفة ان ما قام به مجلس ادارة الغرفة من تحركات ما هو الا تفعيل لدورها في الحفاظ علي حقوق التجار وأصحاب الحصص الاستيرادية و حل المشكلات التي تواجههم و هو نابع من صميم عملهم بعيدا عن اي مزايدات او متاجرة او اغراض شخصيه