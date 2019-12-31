إزالة سور مخالف على الكورنيش بحي جنوب مدينة المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، سورا مخالفا لإحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، تم إنشائه بالتوازي مع كورنيش النيل ، بمنطقة التنظيم والإدارة بحي جنوب المدينة.



تم تنفيذ الإزالة من خلال احدي الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة لإزالة التعديات والمباني المخالفة للقانون.



قال محمد سيد رئيس المدينة، إن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه بإزالة كافة المباني المخالفة لإحكام القانون والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة البناء المخالف أو تجريف الأرض الزراعية.

