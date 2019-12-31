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رياضة

أصعب لحظات الملك المصري محمد صلاح في 2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:08 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسراء أشرف
ساعات قليلة، ويسدل الستار على عام 2019، الذي شهد أحداثًا مهمة ومثيرة في مسيرة الملك المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، سواء بتحقيق الإنجازات أو تعرضه للحظات صعبة ومؤلمة.

ويرصد موقع صدى البلد في التقرير التالي أصعب 5 لحظات تعرض لها محمد صلاح في 2019..

خسارة لقب الدوري الإنجليزي

تحسر محمد صلاح على ضياع لقب البريميرليج، الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، بعدما خسره ليفربول بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر عامين.

تعرض للعنصرية

تعرض "مو صلاح" للعنصرية من أحد جماهير أندية الدوري الإنجليزي، وهي: تشيلسي فريقه الأسبق، ووست هام يونايتد، بالإضافة إلى إيفرتون.

وداع أمم إفريقيا

ودع بطولة أمم إفريقيا 2019، التي احتضنتها مصر في الصيف الماضي، من دور الـ16، بعد الخسارة على يد جنوب إفريقيا 1-0.

أزمة التصويت

نشبت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري، بسبب استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاختيار أفضل لاعب في العالم، حيث تم تعطيل صوتي مصر، بسبب خطأ في الإجراءات أدى إلى حرمان لاعب ليفربول من تصويت بلاده.

وتوج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، فيما جاء محمد صلاح في المركز الرابع، ولم يعتمد "فيفا" تصويت مصر.

وقام "مو" بحذف كلمة لاعب في المنتخب المصري، من على حسابه الشخصي "تويتر"، وهو ما فسره البعض بغضبه من عدم دعم الاتحاد المصري له للمنافسة على الجائزة.

الإصابة

عانى محمد صلاح هذا العام إصابة في الكاحل الأيسر، تسببت في إبعاده عن بعض مباريات ليفربول، مما تأخر في سباق هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعد أن فرض سيطرته على لقب الهداف العامين الماضيين.

وقاد محمد صلاح ليفربول هذا العام 2019، لحصد بـ 3 ألقاب أوروبية، حيث توج بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

كما حصد صلاح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما ساهم في فوز فريقه على مونتيري المكسيكي 2-1 في الدور نصف النهائي، ثم على فلامنجو البرازيلي 1-0 في المباراة النهائية.
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