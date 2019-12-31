مواجهات نارية.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول في شهر يناير

ينتظر النجم المصري محمد صلاح صلاح مواجتهان من العيار الثقيل مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي خلال شهر يناير المقبل.



وأنهي فريق ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي بدون هزيمة في 2019، حيث خاض 19 مباراة ، فاز في 18 مواجهة وتعادل في لقاء وحيد، ولم يتذوق مرارة الهزيمة.



ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات محمد صلاح مع ليفربول في شهر يناير:



ليفربول - شيفيلد، الجولة، يوم 2 يناير، الدوري الإنجليزي.



ليفربول - إيفرتون، يوم 5 يناير، كأس الاتحاد الإنجليزي.



ليفربول - توتنهام، يوم 11 يناير، الدوري الإنجليزي.



ليفربول - مانشستر يونايتد، يوم 19 يناير في الدوري الإنجليزي.



ليفربول - وولفرهامبتون، يوم 23 يناير، في مسابقة الدوري الإنجليزي.



