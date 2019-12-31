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أخبار العالم

ترامب: توقيع اتفاق التجارة الأوّلي مع الصين في 15 يناير

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:06 م
ترامب
ترامب
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أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيوقّع الاتفاق التجاري المبدئي الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي مع الحكومة الصينية، في منتصف يناير المقبل في البيت الأبيض بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الصين.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصير "تويتر": "سأوقّع على اتفاق المرحلة الأولى التجاري الكبير والشامل للغاية مع الصين في 15 يناير. سيُجرى الاحتفال في البيت الأبيض. سيحضر ممثلون رفيعو المستوى عن الصين. في تاريخ لاحق سأذهب إلى بكين حيث ستبدأ محادثات المرحلة الثانية" من اتفاق التجارة بين البلدين.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين، 13 ديسمبر الماضي، توصلهما إلى "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الشامل الذي يتفاوض البلدان لإبرامه من أجل تفادي الحرب التجارية، بعد مفاوضات شاقة، وسط ترقُّب لما قد تسفر عنه المفاوضات في مراحلها المقبلة.

وتضمّن الاتفاق مجموعة واسعة من القضايا، تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وشراء المنتجات الزراعية الأمريكية وتوسيع التجارة، بالإضافة إلى خفض التعريفات المفروضة على الواردات الصينية على مراحل. ويعتزم البلدان حاليا بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة.
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