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أخبار العالم

عصابة تقتل 6 أطفال في إثيوبيا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:11 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 6 أطفال على يد عصابة مسلحة في إثيوبيا.

وأوضح موقع "نيوز بيزنس إثيوبيا" أن العصابة كانت قد اختطفت 8 أطفال وطلبت فديه مقدارها 500 ألف بر أي ما يعادل 15.723 دولارا، من عائلة كل طفل كفدية مقابل إطلاق سراحه.

وأشار إلى أن العصابة التي يطلق عليها شفتا قتلت 6 أطفال في منطقة تزيجا بولاية أمهرة في منطقة "أدمان".
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