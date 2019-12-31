عصابة تقتل 6 أطفال في إثيوبيا



وأوضح موقع "نيوز بيزنس إثيوبيا" أن العصابة كانت قد اختطفت 8 أطفال وطلبت فديه مقدارها 500 ألف بر أي ما يعادل 15.723 دولارا، من عائلة كل طفل كفدية مقابل إطلاق سراحه.



وأشار إلى أن العصابة التي يطلق عليها شفتا قتلت 6 أطفال في منطقة تزيجا بولاية أمهرة في منطقة "أدمان".



أفادت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 6 أطفال على يد عصابة مسلحة في إثيوبيا.