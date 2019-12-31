طرح تحديث Android 10 لـ Samsung Galaxy Note9

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن تحديث Android 10 الجديد لأيقونتها Samsung Galaxy Note9، والذى يحمل التحديث رقم N960FXXU4DSLB.





يذكر أـن سامسونج كانت قد كشفت عن نفس التحديث لاحقًا وبحسب فون آرينا التقني، كانت قد كشفت سامسونج مؤخرًا عن تعديل على تحديث Android 10 الذي كانت قد طرحته منذ أيام، والبالغة مساحته 140 ميجابايت.





أما النسخة العالمية من التحديث كانت بسعة 2 جيجابايت، مع واجهة تشغيل One UI 2.0 الخاصة بها، كل ما عليك هو الذهاب إلى الإعدادات ثم اختيار Software update menu والبدء فى التحديث.





كان Samsung Galaxy Note9 قد ظهر رسميًا فى أغسطس 2018، ويقدم الهاتف أداء جيد مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف بشاشة كبيرة وقلم لأداء كل المهام التى تحتاجها فى العمل.





ويأتى Galaxy Note9 بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع "super amoled"، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.





يشبه Galaxy Note9 شقيقه Note8 إلى حد كبير، مع اختلاف شكل الكاميرا ومكان قارئ بصمة الإصبع، وتتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين، كما يحتوي على دعم LTE من نوع 1 جيجابت، ويعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد "Android 9 Pie".





وزودت سامسونج Galaxy Note9 الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 845 من كوالكوم، وExynos 9810 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 جيجابايت، ومساحتي تخزين داخلية 128 و512 جيجابايت.





ويحتوي Note9 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة جوجل.



