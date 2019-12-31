موجز البلد.. صرف المعاشات غدا .. طقس بارد أول أيام العام الجديد.. فستان رانيا يوسف

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.



من بين أهم الأخبار، نقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، قوله إن الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد اشتعلت فيه النيران.



كما نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا أحمر قصيرا.



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا، الأربعاء "أول أيام العام الجديد"، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما انتشر مقطع فيديو على موقع التغريدات "تويتر" لعجوز سعودي من قرية المكارمة، أراد الله له حسن الخاتمة، فبمجرد أن شعر باقتراب منيته أخذ علبة المناديل التي بجانبه وكتب وصيته لأبنائه عليها مسرعًا.



أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك غدًا، الأربعاء الموافق الأول من يناير، لما يزيد على 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.



تزينت مكتبة الإسكندرية لاستقبال العام الجديد ٢٠٢٠، من خلال صنع شجرة كريسماس كبيرة مصنوعة بالكامل من الكتب.



رفض فرج عامر رئيس نادى سموحة اقتراح بعض الأندية بزيادة نظام الاستبدال، معربا عن ترحبيه بإنهاء المسابقة بنفس اللوائح، التى بدأت بها.



نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات، الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، قضوا خلاله يومًا دراسيًا مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة من خريجى كليات الحقوق.



ونشرت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من بواريك وخصل الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



شهدت مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، جريمة قتل بشعة؛ حيث تجرد عاطل، يُعاني من مرض نفسي منذ 5 سنوات، من مشاعر الإنسانية، وأقدم على قتل والدته بمطرقة حديدية "شاكوش"، حال تواجدهما بالشقة، لتسقط على الأرض جثة هامدة.