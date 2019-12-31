اخبار التوك شو| «بشائر 2020» الإعلان عن كشف أثري قريبا.. «كيلو بـ 80 جنيها» الزراعة: الدولة تحرص على تأمين اللحوم المستوردة

- بشائر 2020.. الإعلان عن كشف أثري قريبًا.. فيديو
قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم نقل ما يقرب من 50 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير حتى الآن، مشيرًا إلى أن مساحة المتحف المصري الكبير تبلغ نصف مليون متر مربع، وأضخم وأفخم وأعلى وأعظم مبني مؤسسي حضاري ثقافي ترفيهي على مستوى العالم.
- كمية قياسية من الألعاب النارية.. أستراليا ثانى دول العالم احتفالا بـ 2020.. فيديو
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية لاحتفال أستراليا بالسنة الجديدة 2020، وتعتبر أستراليا ثانى دولة تحتفل بالعام الميلادى الجديد، حيث أعلنت كبرى مدن أستراليا أنها ستطلق هذه السنة أكبر ألعاب نارية يشهدها خليج سيدني من خلال كمية قياسية من الأسهم النارية وألوان ومؤثرات غير مسبوقة ستضيء لمدة 12 دقيقة سماء المدينة أمام مليون ونصف المليون شخص.
- الكيلو بـ 80 جنيها.. الزراعة: الدولة تحرص على تأمين اللحوم المستوردة.. فيديو
قال الدكتور محمد فكري القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن منظومة التأمين البيطري الشامل التي نسعى لتطبيقها، تهدف للحفاظ على رؤوس الماشية وتأمينها لتعويض المربي حال أي إصابة للماشية، والمساهمة معه بجزء مالي؛ حتى يشعر بالأمان في المشروعات التي يقوم بها، ولحثه على المساهمة في النشاط مرة أخرى.
- اتحاد الغرف التجارية: الدواء يعد ثانى أهم منظومة بعد السلاح على مستوى العالم.. فيديو
قال الدكتور على مصطفى عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بمنظومة الدواء وآلياتها لأنها تعد ثاني أهم منظومات التجارة الدولية بعد السلاح، موضحا أن مصر فيها 160 مصنعا مرخصا لتصنيع الدواء، و80 آخرين تحت الإنشاء.
- 10 نصائح تساهم في حماية سيارتك من السرقة.. فيديو
قدمت فضائية "الآن" تقريرا يدور حول 10 نصائح تساهم في حماية السيارات من السرقة وجاء فيه الآتي :
عدم ترك السيارة في أماكن مظلمة ونائية.
عدم السير بالسيارة في اماكن بعيدة.
عدم ترك السيارة مفتوحًا.
عدم ترك حقائب ظاهرة داخل السيارة .
ركن السيارة بالقرب من أماكن بها كاميرات لرصد أية محاولات للسرقة .
نزع كابل البطارية زيادة الأمان و ضمان عدم تحركها .
ضرورة سرعة الإبلاغ عن السيارة فور تعرضها للسرقة .
عدم الإنصات لمطابل السارق بسداد الفدية .
وضع أجهزة إنذار بالسيارة .
زيادة أدوات لتأمين السيارة.
- استشارى ينصح بارتداء واقي الأذن للعاملين فى الكول سنتر ..فيديو
قال الدكتور أسامة عبد الحميد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس، إن التلوث الضوضائي في مصر وصل لاقصى درجاته يكاد ان يفقد الفرد اعصابه بسبب التلوث الضوضائي له تأثير سلبي على حاسة السمع، مضيفا أن العاملين بتلك المصانع وما تحدثه آلاتها من ضوضاء تصيبهم بشكل مباشر في ضعف السمع في العصب السمعي، وبدأت منظمات الصحة العالمية بتوجيه اهتمامها بشريحة ممن يعملون في مجال "الكول سنتر" ويحذرون من اضراره.
وأشار الدكتور عبدالحميد، إلى ان الاطباء على مستوى العالم بدأوا في توجيه النصائح لهم، لان العمل بـ "الكول سنتر" يجعل الفرد لمدة 8 ساعات يسمع صوت ليس مرتفع في أذنيه طوال الوقت، وهذا على المدى البعيد خلال بضعة سنوات يؤثر على السمع وضعف العصب السمعي.
- أقل درجة حرارة..الأرصاد تحذر من برودة الجو..فيديو
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة منذ بداية الصباح ويكون شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، وإن فصل يناير وفبراير هم أكثر الشهور التي تشهد انخفاضا في الحرارة من فصل الشتاء، موضحا أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة تحمل برودة الجو، وأن تشهد البلاد شبورة مائية على الطرق الزراعية والمحافظات الملاصقة للمسطحات المائية.
- السعودية تبدأ ابتعاث الطلبة لتعلم الموسيقى.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الثلاثاء، حيث تصدر نشرة صباح البلد خبرا عن السعودية تبدأ ابتعاث الطلبة لتعلم الموسيقى.
قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم نقل ما يقرب من 50 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير حتى الآن، مشيرًا إلى أن مساحة المتحف المصري الكبير تبلغ نصف مليون متر مربع، وأضخم وأفخم وأعلى وأعظم مبني مؤسسي حضاري ثقافي ترفيهي على مستوى العالم.
- كمية قياسية من الألعاب النارية.. أستراليا ثانى دول العالم احتفالا بـ 2020.. فيديو
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية لاحتفال أستراليا بالسنة الجديدة 2020، وتعتبر أستراليا ثانى دولة تحتفل بالعام الميلادى الجديد، حيث أعلنت كبرى مدن أستراليا أنها ستطلق هذه السنة أكبر ألعاب نارية يشهدها خليج سيدني من خلال كمية قياسية من الأسهم النارية وألوان ومؤثرات غير مسبوقة ستضيء لمدة 12 دقيقة سماء المدينة أمام مليون ونصف المليون شخص.
- الكيلو بـ 80 جنيها.. الزراعة: الدولة تحرص على تأمين اللحوم المستوردة.. فيديو
قال الدكتور محمد فكري القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن منظومة التأمين البيطري الشامل التي نسعى لتطبيقها، تهدف للحفاظ على رؤوس الماشية وتأمينها لتعويض المربي حال أي إصابة للماشية، والمساهمة معه بجزء مالي؛ حتى يشعر بالأمان في المشروعات التي يقوم بها، ولحثه على المساهمة في النشاط مرة أخرى.
- اتحاد الغرف التجارية: الدواء يعد ثانى أهم منظومة بعد السلاح على مستوى العالم.. فيديو
قال الدكتور على مصطفى عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بمنظومة الدواء وآلياتها لأنها تعد ثاني أهم منظومات التجارة الدولية بعد السلاح، موضحا أن مصر فيها 160 مصنعا مرخصا لتصنيع الدواء، و80 آخرين تحت الإنشاء.
- 10 نصائح تساهم في حماية سيارتك من السرقة.. فيديو
قدمت فضائية "الآن" تقريرا يدور حول 10 نصائح تساهم في حماية السيارات من السرقة وجاء فيه الآتي :
عدم ترك السيارة في أماكن مظلمة ونائية.
عدم السير بالسيارة في اماكن بعيدة.
عدم ترك السيارة مفتوحًا.
عدم ترك حقائب ظاهرة داخل السيارة .
ركن السيارة بالقرب من أماكن بها كاميرات لرصد أية محاولات للسرقة .
نزع كابل البطارية زيادة الأمان و ضمان عدم تحركها .
ضرورة سرعة الإبلاغ عن السيارة فور تعرضها للسرقة .
عدم الإنصات لمطابل السارق بسداد الفدية .
وضع أجهزة إنذار بالسيارة .
زيادة أدوات لتأمين السيارة.
- استشارى ينصح بارتداء واقي الأذن للعاملين فى الكول سنتر ..فيديو
قال الدكتور أسامة عبد الحميد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس، إن التلوث الضوضائي في مصر وصل لاقصى درجاته يكاد ان يفقد الفرد اعصابه بسبب التلوث الضوضائي له تأثير سلبي على حاسة السمع، مضيفا أن العاملين بتلك المصانع وما تحدثه آلاتها من ضوضاء تصيبهم بشكل مباشر في ضعف السمع في العصب السمعي، وبدأت منظمات الصحة العالمية بتوجيه اهتمامها بشريحة ممن يعملون في مجال "الكول سنتر" ويحذرون من اضراره.
وأشار الدكتور عبدالحميد، إلى ان الاطباء على مستوى العالم بدأوا في توجيه النصائح لهم، لان العمل بـ "الكول سنتر" يجعل الفرد لمدة 8 ساعات يسمع صوت ليس مرتفع في أذنيه طوال الوقت، وهذا على المدى البعيد خلال بضعة سنوات يؤثر على السمع وضعف العصب السمعي.
- أقل درجة حرارة..الأرصاد تحذر من برودة الجو..فيديو
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة منذ بداية الصباح ويكون شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، وإن فصل يناير وفبراير هم أكثر الشهور التي تشهد انخفاضا في الحرارة من فصل الشتاء، موضحا أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة تحمل برودة الجو، وأن تشهد البلاد شبورة مائية على الطرق الزراعية والمحافظات الملاصقة للمسطحات المائية.
- السعودية تبدأ ابتعاث الطلبة لتعلم الموسيقى.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الثلاثاء، حيث تصدر نشرة صباح البلد خبرا عن السعودية تبدأ ابتعاث الطلبة لتعلم الموسيقى.