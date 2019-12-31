حصاد تعليم قنا في 2019.. الفوز بلقب أفضل محافظة في مؤشر التفوق الدراسي.. تكريم طفل نقادة العبقرى فى أكاديمية البحث العلمى.. دخول 5 مدارس جديدة الخدمة لأول مرة بتكلفة مالية تتخطى 90 مليون جنيه

حصاد تعليم قنا فى 2019..

الفوز بلقب أفضل محافظة فى مؤشر التفوق الدراسي

تكريم طفل نقادة العبقرى فى أكاديمية البحث العلمى

دخول 5 مدارس جديدة الخدمة لأول مرة بتكلفة مالية تتخطى 90 مليون جنيه





شهدت محافظة قنا فى عام 2019 تطور وتميز فى مجال التعليم " الجامعي وما قبل الجامعى" وهو ما تجسد فى حصد قنا للعديد من الجوائز والمراكز المتقدمة، فى التعليم قبل الجامعى حصدت قنا المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مؤشر التفوق الدراسى، فيما حصدت جامعة جنوب الوادى عدد من المراكز والتصنيفات الهامة بين الجامعات المصرية والعربية.





فيما يتعلق بجائزة التفوق الدراسى، سلم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، جائزة التفوق إلى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا السابق والقليوبية حاليًا، بمناسبة فوز المحافظة بلقب أفضل محافظة فى مؤشر التفوق الدراسي، و ذلك خلال الحفل الختامى لمعرض القاهرة الدولى السادس للابتكار 2019 الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يومىّ ٢٤ و ٢٥ اكتوبر الجارى بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية.





كما حظيت محافظة قنا، بتكريم ابن محافظة قنا الطفل العبقرى محمود أشرف عطية" التلميذ بالصف الثانى الابتدائي" خلال الحفل أيضا وتم منحه ميدالية التفوق وجائزة مالية لِما يتمتع به من نسبة ذكاء عالية في الرياضيات تساعده على إجراء العمليات الحسابية في ثوانى معدودة.





و فى جامعة جنوب الوادى، أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة ، عن فوز الجامعة بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، في مسابقة التحول الرقمي، معربًا عن سعادته بالحصول على هذا المركز المتقدم الذي يتزامن مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، لافتًا إلى أن هذا ما نهجته الجامعة في سياستها نحو تقديم مختلف الخدمات لمنتسبي الجامعة و المجتمع المحيط و الاتجاه نحو نهج سياسة جامعة بلا أوراق.





كما أعلن رئيس الجامعة، عن فوز الجامعة بمشروعين من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج "إيراسموس بلس" وذلك في إطار سعي الجامعة المستمر نحو تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وإقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية " المشروع الأول خاص بإنشاء دبلومة مهنية متخصصة في عيادة النبات لخريجي كليات العلوم و الزراعة، بالشراكة مع جامعات من دول بلغاريا وإيطاليا والمجر وجامعات جنوب الوادي، وعين شمس، والإسكندرية، وسوهاج، وسوف تقوم الجامعات الأوروبية المشاركة في المشروع، بالمشاركة في إعداد المقررات الدراسية، المشروع في أكتوبر 2019 ولمدة 3 سنوات.





أما المشروع الثاني هو تدويل الجامعات في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ويعتمد على إنشاء برامج تدريب في الجودة والتخطيط الاستراتيجي، والتصنيف الدولي والنشر العلمي والبرامج التي تساعد على تدويل الجامعات المشاركة في المشروع.

ومع بداية العام الدراسى 2019/2020، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا السابق، عن دخول خمسة مدارس جديدة الخدمة لأول مرة، تضم 117 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 90 مليونا و48 ألف جنيه.



