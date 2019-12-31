فوائد العدس للريجيم .. يسهل عملية الهضم ويمنع الإصابة بالسرطان

فوائد العدس للرجيم، لا تتوقف على كونه غذاء يساهم فى إنقاص الوزن ولكن العدس العدس أيضا طعام ممتاز مليء بالعناصر الغذائية التي تحتاجها لجسمك والكثير من المعادن والفيتامينات التى تعزز من الصحة وتمد الإنسان بالطاقة التى يحتاجها، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالي فوائد العدس للرجيم.



فوائد العدس للريجيم

العدس غني بالكربوهيدرات المعقدة، وهي مادة مغذية تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد الجسم على حرق الدهون، وبالتالى يعد عنك العديد من فوائد العدس للرجيم كما أنه يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، لذلك تتضمن فوائد العدس للرجيم مايلي:-



- يمد العدس الجسم بالبروتين والكربوهيدرات، والألياف والتى تساعد فى عملية الهضم وحرق الطعام.



- العدس مصدر لا يحتوي على الكثير من الدهون ، فهو يعد بديلًا ممتازًا للحوم، ويمكنه المساعدة في تحسين صحة القلب، كما أن المواد التى يحتوى عليها تساعد على منع عمل الجذور الحرة المدمرة للخلايا، والتي يمكن أن تسبب السرطان أو الأمراض التنكسية العصبية مثل الشلل الرعاش.



- الماغنسيوم الموجود فى العدس يساهم فى انخفاض فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



- يمد الجسم بالحديد

حيث أن تناول كوب واحد يوميًا يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات.



- يعد العدس خيارًا جيدًا لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي لأنه يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.



- العدس غني بالألياف القابلة للذوبان، مما يجعله خيارًا جيدًا لأي شخص يعاني من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين أو نقص السكر في الدم، كما أن العد يوفر إمدادات ثابتة من الطاقة التي تساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم متوازنة.



-العدس هو خيار ممتاز لتناول الطعام إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، نظرًا لأن العدس لا يحتوي على أي دهن تقريبًا ولكنه غني بالألياف لذلك يمكنك إضافة العدس إلى أي طبق تقريبًا فى وجبتك حيث يمكن اضافته مع السلطات أو الأوراق الخضراء المورقة تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وللمساعدة في تقليل الرغبة الشديدة والإفراط في تناول الطعام.



- كما يعد العدس طعاما مناسبا للحوامل والتى لا تريد الحصول على وزن خلال فترة حملها كما أنه يمنع الإصابة بفقر الدم لأنه يساعد في استعادة مستويات الحديد الكافية في الجسم.



مصدر المعلومات مواقع medicalnewstoday وguidedoc.